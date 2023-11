Sagittario, alcuni rapporti sterili generano insoddisfazione: l'oroscopo di domani, sabato 25 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 25 novembre

Oroscopo di domani 25 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata ideale per il rimborso di vecchi crediti, per ricevere un’entrata extra sulla base di un affare portato a termine con successo. Che sollievo! La concretezza oggi è un punto di forza. Volare basso può essere comodo in un periodo di vacche magre.

Toro. 21/4 – 20/5

Andate a mille! La Luna vi spinge a parlare, siete a vostro agio con tutti. Sbrigate gli impegni facilmente e calamitate l’attenzione degli amici. Comunicazione incisiva ed efficace. Oggi nelle compravendite e negli affari avete una marcia in più.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con tranquillità e pacatezza, potete definire con calma una questione di lavoro che si trascina da tempo. Momento propizio in generale ai chiarimenti. Possibili novità in campo professionale: non sottovalutatele, potranno condurvi dritti al successo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Voglia di chiacchiere e di armonia. Atmosfera favorevole per riunire parenti e amici intorno a un tavolo e offrire loro una cena gustosa. Progetti costruttivi e nuove idee per il lavoro. Incombenze e faccende oggi vi riescono in un batter d’occhio.

Leone. 23/7 – 23/8

Vi piace fare le cose in grande, ma sapete apprezzare anche le piccole soddisfazioni, specie se queste vanno ad alimentare budget e conto in banca. Un sabato buono per “realizzare”. Pulizie di casa nell’agenda, positivo sfoltimento degli impegni noiosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo della serenità domestica. Iniziative a lungo raggio, investimenti in mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

State pensando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Potrebbe presentarsi l’occasione giusta per definire nei dettagli il programma. Si profila una nuova proposta lavorativa molto promettente, varrà la pena di approfondire e accettare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Toro oggi ha un effetto positivo su di voi. Confronto sereno con il partner, in merito a un desiderio che vi intriga da qualche tempo. Situazione stuzzicante per voi. Qualcuno oppone resistenza, però ora portate argomenti convincenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

È un sabato un po’ noioso, che vi vede alla prese con incombenze inderogabili, di cui vi occupate sempre malvolentieri. Stavolta non potete esimervi. Alcuni rapporti sterili e occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna benevola che veicola buone notizie nella professione: possono riguardare non solo un viaggio, una trasferta, ma anche cambiamenti e nuovi arrivi. Spedite curricula, setacciate gli annunci, cercate di ottenere un colloquio con una persona che conta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tra voi e le faccende pratiche di solito non corre buon sangue, ma se vi impegnerete, oggi sarete voi ad avere la meglio. Che soddisfazione!Una cenetta intima, un regalo inatteso, ci sono tanti modi per rendere una serata diversa dalle altre.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mente lucida e colpo d’occhio! Vi serviranno per dirimere una questione spinosa, potendo anche contare sul sostegno dei colleghi più fidati. Invidiabile affiatamento, proposte eccitanti. Il partner si ammorbidisce e tutto diventa magicamente perfetto.