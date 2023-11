Leone, è ora di osare di più e puntare in alto: l'oroscopo di domani, martedì 14 novembre

Dedicatevi alle vostre finanze. Cercate di mantenere il bilancio in attivo evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Umore instabile e nervi a fior di pelle, a causa di disaccordi con un superiore. Giocate la carta della diplomazia.

Tutto scorre sull’impronta del buonumore: nuovi progetti, esperienze, ispirazioni improvvise. Risentite persone che non vedete da tempo. Un viaggio lontano potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Argomenti pratici e convincenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete un po’ agitati: potreste perdere il bandolo della matassa. Provate a fare una cosa alla volta e non innervositevi, se qualcuno non vi capisce. Voglia di leggerezza e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi solo di responsabilità.

Leone. 23/7 – 23/8

Puntate in alto! Si profilano svolte importanti per il lavoro e la carriera, ma non accontentatevi di un cambiamento qualunque: è ora di osare di più! Siete al centro dell’attenzione e non passate inosservati, sarà per questo che facilmente potreste... innamorarvi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Superlavoro in vista! Opportunità di promozioni nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la vostra efficienza. Coraggio! È un black-out temporaneo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Serenità e ottimismo vi accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull’onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Vi sentite bene, siete in forma e per di più possedete un fascino decisamente più intenso del solito.