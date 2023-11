Scorpione, occhio alle spese e ai colpi di testa: l'oroscopo di domani, domenica 12 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 12 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Riflettori puntati sul fronte economico. Non potendo contare sul caso a favore, meglio evitare quelle operazioni che comportano dei rischi. Controllate con cura che non ci siano oneri pendenti o debiti sbadatamente dimenticati. Attenzione!

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche imprevisto mette a soqquadro i piani odierni. Accettate di buon grado il cambiamento e riorganizzate al meglio le strategie. Un po’ di scompiglio negli affetti e in famiglia amplifica le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Domenica di riposo, costellata di una sottile pigrizia. Tuttavia a volte è proprio nel non fare che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cercate di dare prova di grande serietà nel lavoro, e forse questo verrà notato da qualche superiore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione vi favorisce su tutti i fronti, rendendovi intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirvi di portare avanti i progetti con abilità.

Leone. 23/7 – 23/8

La giornata suggerisce di restare concentrati sul momento presente, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa ... Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute.

Vergine. 24/8 – 22/9

Clima sereno sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non farete i salti di gioia, potrete trascorrere una domenica in piacevole compagnia. Le dimostrazioni di affetto da parte delle persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri neri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non datevi pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potrete ammortizzare con qualche introito extra. Procedete speditamente, sfruttando l’intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la Luna se la vede con Giove. Anche con il partner siate pazienti. Colpi di scena, rotture, ma anche conoscenze interessanti. Un cambiamento si presenta come un evento inatteso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un incontro importante vi darà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nel cuore e a cui attingere, per superare i prevedibili momenti difficili. Contate su impegno e senso di responsabilità, per dimostrare a chi vi scruta da tempo la vostra affidabilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Puntando sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che vi siete guadagnati con l’impegno, potete dare il via a un progetto a cui tenete molto. Per assicurarvi il pieno successo, dovrete apportare qualche piccola modifica o fare aggiustamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno. Se vi sentite vittime di un torto, esigete educatamente le scuse, ma scartate l’idea di rendere pan per focaccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata promettente, grazie agli influssi astrali che vi danno manforte. In amore e nelle amicizie, sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti. Cogliete con destrezza le occasioni al volo, approfittando dell’attimo quanto mai... fuggente.