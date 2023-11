Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico: l'oroscopo di domani, venerdì 3 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 3 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Saranno possibili piccoli disguidi, in virtù della Luna. Lasciate maturare le idee, prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato vi daranno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori.

Toro. 21/4 – 20/5

Spirito di affermazione e audacia non mancano, ma il Sole in orbita dissonante potrà darvi la sensazione che nulla vada per il verso giusto. La parolina magica la conoscete già: affrontando gli imprevisti con ottimismo, scoprirete che si tratta di inezie.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non è questo il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntate su iniziative concrete, per consolidare ciò che tenete in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un venerdì da ricordare, con tanti astri positivi che appoggiano la Luna: creatività al massimo, problemi risolti facendo funzionare le antenne. Novità in chat, imprevisti che si trasformano in vantaggi, se colti senza pregiudizi nell’ottica giusta. Leone. 23/7 – 23/8 Nel caso sentiste il bisogno di fare il punto della situazione, oggi potrete contare su intuizioni preziose per sistemare alcune questioni delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria. Vergine. 24/8 – 22/9 Se siete giù di corda, magari a fronte di una rottura affettiva, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia, vi darà ciò di cui avete bisogno. Non alimentate un pessimismo frutto di un passeggero stato d’animo. Valorizzatevi con un nuovo look. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna vi rema contro, causando malumori in famiglia, ma la pace si farà in fretta, se li disinnescate con un atteggiamento comprensivo e tollerante. Non rinunciate a un viaggio, una festa, un evento mondano, per un eccessivo senso del dovere.