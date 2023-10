Capricorno, il successo della vostra giornata è assicurato: l'oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 29 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Dopo alcuni giorni carichi, ora l’energia cala e voi ne subite le conseguenze. Per fortuna il tempo libero domenicale vi consente di riprendervi. Qualcuno vorrebbe trascinarvi in un centro commerciale, ma a voi servirebbe un po’ di tranquillità.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la gentilezza della congiunzione lunare con Giove, vi prestate con gioia a preparare un lauto pranzo festivo per familiari e parenti. Il trigono Luna-Venere vi dà una mano a fare bella figura con il partner. Avete richieste particolari?

Gemelli. 21/5 – 21/6

La tranquillità di una domenica in casa in pantofole e vestaglia non fa per voi. Meglio approfittare e uscire, se è una bella giornata autunnale. Una passeggiata per ritemprare corpo e psiche e raggiungere l’equilibrio, magari in dolce compagnia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le incomprensioni si appianano, grazie alla paziente Bianca Signora in Toro. Anche voi ci mettete del vostro e rivelate la ricetta del dolce un’altra volta. Cercate il modo giusto per dire le cose, specie se importanti. Non volete ferire i sentimenti di nessuno.

Leone. 23/7 – 23/8

Meglio trovare uno sfogo diverso rispetto a prendersela con l’ultimo arrivato. La dissonanza lunare non vi aiuta a mantenere toni delicati. Anche se la crostata non è riuscita alla perfezione, potreste sempre elogiarne la qualità e il sapore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Riflessioni già fatte, ora dovreste passare ai fatti: stimolati dal trigono Luna-Venere, vi preparate per una dichiarazione in grande stile. Per i single le chance di fare il giusto incontro aumentano di parecchio, ma molto dipende da voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se l’umore in casa non è al settimo cielo, rimediate con una bella musica dai toni soffusi e una candela accesa per purificare l’ambiente. Un familiare vorrebbe vedere un bel film al cinema. Decidete all’ultimo di volerlo accompagnare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In generale non siete mai troppo loquaci, ma la congiunzione di Mercurio con Marte vi consentirà di svuotare subito il sacco una volta per tutte. Fisico scattante e atletico, ma solo se abbinate alla vostra alimentazione un po’ di allenamento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A nulla serve essere severi e criticare come è stata apparecchiata la tavola. Voi avreste fatto anche meglio, ma allora perché non vi siete offerti? La mente non è scevra completamente da alcuni preconcetti. Meglio svuotarla con un po’ di meditazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il successo della vostra giornata è assicurato dal trigono della Luna e dalla voglia di mettervi in gioco, fosse anche per aggiustare una tapparella. Rivitalizzati e svegliati dal torpore, non avete altre scuse: mettete le scarpe da ginnastica e... di corsa!

Acquario. 21/1 – 19/2

Non rispondete in tempo ad alcuni nuovi contatti che potevano essere molto stimolanti. Pazienza, per adesso ripiegate su quelli che già avete. La dissonanza lunare vi potrebbe rendere impulsivi. Fate le cose con calma, o non riusciranno bene.

Pesci. 20/2 – 20/3

Calmate il nervosismo, trastullandovi un po’ con il vostro hobby preferito, e poi potrete anche sostenere un amico in difficoltà, ma non prima. l tempo che dedicate agli altri non è sprecato, anzi, vi permetterà di avere le spalle coperte in futuro.