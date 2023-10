Vergine, crescono le probabilità di fare l’incontro giusto: l'oroscopo di domani, venerdì 20 ottobre

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 20 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il passaggio della Luna in Capricorno non vi dona pensieri troppo piacevoli, preoccupati come siete di preservare la vostra reputazione. Non lasciatevi irretire da un bastian contrario che prova a farvi le scarpe. Rendetegli pan per focaccia.

Toro. 21/4 – 20/5

Momento particolarmente positivo il vostro, grazie al trigono lunare con Giove che vi protegge le spalle qualunque cosa abbiate in mente, o quasi. Accantonate qualsiasi idea di rivalsa. Karma o destino che sia, fanno sempre il loro corso per tutti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mentre vi preparate in gran tiro per uscire, venite bloccati da una visita inaspettata che vi farà perdere tempo prezioso. Non volete tardare! Fate di necessità virtù: verrete di certo perdonati, se all’appuntamento non vi presenterete a mani vuote.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’invasione dei vostri spazi personali non è ben tollerata, anche perché la Luna nel vostro segno opposto non vi mette proprio dell’umore giusto. Senza voler litigare, voi esprimete il vostro pensiero e le vostre necessità. Che gli altri si arrangino!

Leone. 23/7 – 23/8

L’incertezza della situazione potrebbe farvi perdere qualche colpo, ma nulla che non possiate poi recuperare con calma in un secondo momento. Se ultimamente non avete avuto troppo tempo per le pulizie domestiche, sarà il caso di provvedere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il trigono lunare con Venere vi offrirà molte più possibilità di fare l’incontro giusto, quello da non dimenticare. Occhi ben aperti! L’arrivo del weekend fa al caso vostro. Passate il tempo libero a disposizione con la vostra metà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi occorre un pizzico di estro artistico per abbellire casa e rendere felice il partner? Ci pensa la congiunzione Sole-Mercurio a darvi una mano. Non fatevi prendere dal panico, se si tratta di una cosa che non avete mai fatto. Guardate un tutorial.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie al sestile Luna-Marte, la vostra resistenza sia fisica sia mentale potrebbe aumentare. Dato che avete una marcia in più, non arrendetevi! Anche le salite più difficili sono alla vostra portata, se vi ci buttate a capofitto. Che sprint che avete!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Quando l’umore è alto, ogni difficoltà diventa irrilevante. Una preoccupazione di troppo, da eliminare con un colpo di spugna senza pensarci. Concentratevi sugli aspetti positivi di chi vi ama: riuscirete così a tollerarne anche eventuali difetti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Questo venerdì è allietato dalla Bianca Signora, in ottimi rapporti con moltissimi astri. Se avete le idee chiare, non c’è nulla che non possiate realizzare. Energia, amore e fortuna: ogni ambito della vita sembra andare alla grande. Non vantatevi troppo in giro!

Acquario. 21/1 – 19/2

Se nessuno sembra essere disposto a darvi manforte, voi non prendetevela troppo e cominciate dalle cose più semplici. Pian piano tutto si appiana. A volte non basta dire una cosa. Per una richiesta, dimenticate spesso la parola magica da affiancare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nel mondo degli affari, invece di contrastare un vostro concorrente, lo aiutate a piazzarsi sul mercato, sicuri che vi ripagherà il favore. Con il sestile Luna-Saturno, la vostra leale sincerità diventa un punto di forza a cui appellarsi spesso