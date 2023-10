Toro, è il momento giusto per parlare al partner: l'oroscopo di domani, domenica 15 ottobre

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 15 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il desiderio di alzarsi presto per una salutare passeggiata è stato soppiantato dal pigro impulso che vi ha tenuti al calduccio delle coperte. Siete ancora in tempo per rimediare. Indossate abiti sportivi e scarpe da ginnastica. Pronti? Via!

Toro. 21/4 – 20/5

Approfittate della calma della domenica mattina per dire alcune cose al partner. Per non rovinare il clima che si respira la passerete liscia. In serata le cose potrebbero complicarsi un po’. Non rimanete rigidi sulle vostre posizioni. Assecondatelo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualcuno si deve pur sacrificare per il bene degli altri, in quanto accontentare tutti è quasi un’impresa titanica. Eppure, ci volete provare! Con lo spirito giusto, anche cose che sembravano impossibili diventano probabili. Vi meritate un applauso.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’inizio della giornata festiva non è perfetto come desiderato, ma dal pomeriggio in poi, l’ingresso della Luna in Scorpione renderà le cose più eccitanti. Ai fornelli seguite l’intuito e modificate una ricetta: il risultato potrebbe sorprendere i commensali.

Leone. 23/7 – 23/8

Desiderate un intimo momento di riposo a tu per tu soltanto con la persona che amate, o preferite fare bisbocce in mezzo alla confusione? Messi di fronte a una scelta, potreste andare un po’ in tilt. Seguite il cuore, conosce tutte le cose.

Vergine. 24/8 – 22/9

I vicini alzano il volume già di mattina presto, mentre voi volevate meditare. Che seccatura iniziare la giornata con i nervi a fior di pelle. Potreste sempre mettere su una musica rilassante a tutto volume, e risolvere in breve la questione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La seccatura della disarmonia lunare con Plutone potrebbe farvi tenere un certo comportamento poco carino nei confronti di un amico. Riflettete prima di agire e prima di aprire bocca. Certe verità o presunte tali, tenetevele per voi!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dovendo costruire un mobile in kit di montaggio, il senso pratico del trigono Luna-Saturno sarà di grande aiuto, e risparmierete qualche euro. Occhio alle reazioni eccessive portate dalla congiunzione lunare con Marte. Calmate i bollenti spiriti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Riuscite a coinvolgere positivamente i condomini, grazie al vostro senso umanitario. Aggregate le persone per aiutare chi è nel bisogno. Il benessere è bello, se può essere condiviso. La vostra autostima aumenterà e vi sentirete al settimo cielo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La razionalità potrebbe essere messa al tappeto dalla dissonanza Luna-Plutone. Scelte poco probabili però vi conducono in territori incerti. Siete ultrasicuri delle vostre idee, salvo accorgervi all’ultimo che potreste aver preso un granchio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi rivelate in grado di aiutare un amico a organizzare una splendida festa di compleanno. E la bella torta che preparerete farà faville. Potete concedervi qualche eccesso ogni tanto. Basta non esagerare. Scartate un altro cioccolatino?

Pesci. 20/2 – 20/3

Se dovete farvi perdonare qualche piccolo peccato, approfittate dell’arrivo della Bianca Signora in Scorpione in trigono con il vostro Saturno. Il partner si fiderà della vostra dimostrazione di lealtà e vi consegnerà le chiavi del suo cuore.