Pesci, non riuscite a dire no a nessuno: l'oroscopo di oggi, sabato 14 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani, sabato 14 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Chi vi tira da una parte chi dall’altra, e per colpa della Luna in transito nel vostro segno opposto, è assai complicato prendere una decisione. Se il partner vuole uscire a fare shopping, accompagnatelo senza lamentarvi troppo e senza fare il muso.

Toro. 21/4 – 20/5

Non fatevi prendere dall’ansia. Se giunge una visita inaspettata e la casa forse non è perfetta, pazienza! Arrangiatevi come potete. Fate di necessità virtù, e se mancasse qualcosa, potreste sempre chiedere una mano ai vostri vicini.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il sabato va a gonfie vele. Elettrizzati dal trigono della Bianca Signora, avete più voglia di divertirvi e di darvi alla pazza gioia piuttosto che di lavorare. Con un minimo di organizzazione familiare e distribuendo i compiti, vi resterà un po’ di tempo libero.

Cancro. 22/6 – 22/7

La fantasia, ostacolata dalla quadratura lunare, non è il massimo. Prendete spunto da un vero esperto, per una tavola imbandita a meraviglia. Vivete lo stupore dei passi in avanti e delle piccole conquiste delle persone che vi stanno accanto.

Leone. 23/7 – 23/8

La formalità della Luna in Bilancia mal si addice a dei tipi espansivi quali siete. Meno inchini e salamelecchi, e una bella stretta di mano. Riuscirete a guardare oltre il traguardo. L’orizzonte che percepite vi attira in una bella avventura.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il regalo per la festa a cui siete stati invitati magari è costato più del dovuto. Pazienza, l’importante è che il festeggiato sia entusiasta. Fate una cernita fra i vestiti che non mettete: vendeteli a un mercatino o donateli a chi ha bisogno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La congiunzione lunare a Mercurio vi fa venire voglia di terminare l’ultimo romanzo che avete acquistato, ma la vostra dolce metà reclama! Cercate di dare un colpo alla botte e uno al cerchio. Trovare il giusto equilibrio non è mai facile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sarebbe meglio affrontare la salita in due piuttosto che da soli. Liberatevi della fierezza con un colpo di spugna, e accettate la compagnia. Tutti possono dare una mano e contribuire al benessere di quelli che condividono la stessa casa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Rimuginare troppo vi fa perdere in spontaneità e leggerezza. Ciò che dovete esprimere, potete dirlo con grande tatto, grazie al sestile della Luna. Non offendete un parente per quanto noioso. Se vuole venirvi a trovare, non potete inventare sempre scuse.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Rimediate a un’uscita poco carina, invitando il diretto interessato a un aperitivo, o ancora meglio, a cena. A volte occorre essere generosi! Dato che non potete cambiare il passato, fate attenzione al presente, e cercate di viverlo appieno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fate progetti sia a lungo sia a breve termine. Per i primi occorre una certa costanza, ma gli altri vi daranno soddisfazioni quasi immediate. Condividete con la persona che amate dubbi, speranze, preoccupazioni, ma soprattutto i vostri sogni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non riuscite a dire mai di no a nessuno, ma così facendo rischiate di non avere nemmeno un attimo per voi stessi e per la vostra famiglia. Occorre rasserenare prima di tutto le tensioni che si sono generate nei vostri momenti di assenza.