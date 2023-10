Gemelli, una riunione d’affari è piuttosto pesante: l'oroscopo di domani giovedì 12 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani giovedì 12 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Avete tralasciato alcune questioni pratiche che tornano a galla, andando a braccetto con qualche problemuccio. Non fatevi prendere dal panico. Non criticate chi sta provando a realizzare qualcosa. Perché non vi sporcate le mani pure voi?

Toro. 21/4 – 20/5

Dove non arrivate con il vostro sapere, oggi potrete sopperire, grazie alla brillante fantasia che vi porta in dono il trigono lunare con Urano. Nonostante il poco tempo riuscirete a organizzarvi con lucidità, perciò sarà più che sufficiente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Troppo lenti nel prendere la palla al balzo, per via della Luna che vi rema contro. I rivali potrebbero superarvi e andare dritti in contropiede. Una riunione d’affari è piuttosto pesante. Provate a rallegrarla con una battuta, ma... niente da fare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Volete essere originali, ma, gira e rigira, “se non è zuppa è pan bagnato”. Non per questo venite rimproverati, anzi: non si può far di meglio. Nella vita domestica, grazie al sestile lunare, sarà più facile comunicare in modo piuttosto efficace.

Leone. 23/7 – 23/8

Se non ci sono novità, vi sentite persi. Calma, l’apparente immobilità di certe situazioni potrebbe in realtà nascondere sotto sotto... dell’altro. Come si suol dire, il fuoco cova sotto la cenere. Le braci in verità non sono spente, ma non si vedono.

Vergine. 24/8 – 22/9

A parte le bizze con Nettuno, per il resto gli ottimi rapporti della Luna con Urano e Plutone vi pongono nella condizione giusta per eccellere. Ambizione, fantasia, vivacità, chi più ne ha più ne metta, e in aggiunta una grande forza di volontà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Prendetevi una pausa, se è necessario. Non si può sempre correre, anche perché, nel frattempo, lo stress potrebbe prendere il sopravvento. Fate bene una cosa sin dal principio, e non ci dovrete rimettere le mani. “Prevenire è meglio che curare!”

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questo periodo potrebbe essere molto difficile, emotivamente parlando, accettare un risultato mediocre per via di Marte da oggi nel vostro segno. Non siate troppo perfezionisti. Puntate in alto, ma senza pretendere la “luna”, neppure da voi stessi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sembrate bloccati e avreste voglia di sfondare una porta chiusa senza bussare. E se scopriste che dall’altra parte non vedono l’ora di aprirvi? Il vostro punto di vista potrebbe essere deviato dalla dissonanza lunare. Possibili errori di valutazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Organizzazione perfetta, grazie a Marte in Scorpione. In più, con il trigono Luna-Plutone, avete davvero un bell’asso nascosto nella manica. Avventure in vista, sempre che voi siate in vena. Non vi manca la faccia tosta per dire anche di no.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un colloquio di lavoro potrebbe essere sciupato dall’ansia da prestazione, se non riuscite a frenarla. Cercate di dare il meglio senza strafare. Nella vita frenetica potreste dimenticare che una sana alimentazione è alla base di una salute di ferro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anche un’operazione in genere piuttosto facile vi risulta complicata oggi, per via dell’opposizione lunare a Nettuno. Dovete ricominciare daccapo! Non scoraggiatevi dopo una delusione affettiva. A volte le persone si comportano in modo strano... pazienza!