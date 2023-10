Gemelli, un minimo di etichetta e di buongusto sono utili: l'oroscopo di domani domenica 8 ottobre

L’oroscopo Barbanera di domani domenica 8 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il brio della Luna in Leone non vi permette di accettare una mezza soluzione: non legatevela al dito, se qualcuno ce la sta mettendo tutta. La rassegnazione scompare e ci aggiungete anche un pizzico di coraggio in più: davvero ineccepibili!

Toro. 21/4 – 20/5

Incontrare qualcuno abbastanza presuntuoso vi farà uscire dai gangheri in un attimo, per colpa della quadratura lunare. Moderazione! Siate furbi, ed esprimete il vostro diniego senza alterarvi affatto. Gli altri vi daranno subito ragione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Presentatevi in maniera elegante, soprattutto se si tratta di persone mai incontrate prima. Un minimo di etichetta e di buongusto sono utili. Correggete qualche piccolo errore di forma. L’abito non fa il monaco, ma il primo impatto è importante.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siate accoglienti con chi entra nella vostra compagnia per la prima volta. Un comportamento prosociale prima o poi vi tornerà indietro con effetto moltiplicato. Non preoccupatevi troppo per le vostre finanze. Avrete presto i soldi per tutto ciò che vi occorre.

Leone. 23/7 – 23/8

Dove non arrivate con la conoscenza, potrete sopperire con l’acume e la destrezza, grazie alla Luna in sestile a Mercurio. Un colpo da maestri. Vi barcamenate fra una leggera invidia nei vostri confronti. Ma alla fine non vi dispiace più di tanto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Meglio buttarvi alle spalle tutto ciò che non va, e indirizzare le vostre energie verso qualcosa di concreto e di fattibile, almeno per oggi. Una divergenza vi turba e vi fa decidere di mollare, ma parate il colpo e andate avanti a testa bassa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Mercurio in transito nel vostro segno, in questo periodo potreste aver molto più bisogno di ordine sia mentalmente sia materialmente. Non fatevi venire certe strane voglie. Potreste indirizzare le vostre attitudini verso qualcos’altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

“Repetita iuvant”, dicevano i latini. Meglio ripetere, anche perché, per colpa della distrazione, qualcuno potrebbe non ascoltare la vostra voce. Cambiamenti repentini poco piacevoli, per colpa della quadratura lunare, ma non prendetevela.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tutto è più semplice, grazie al trigono della calorosa Luna in Leone. Qualcosa di bello per la vostra famiglia: potrete avverarne un desiderio. Spostamenti per diletto o per lavoro fortunati. Scegliete un bed and breakfast in base alle recensioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se avete piacere che qualcuno vi tenga in gran considerazione, cominciate con il prendervi cura dei suoi bisogni e dei suoi desideri ogni giorno. L’ultima cosa che dovreste ascoltare sono i dubbi e le preoccupazioni di una persona un po’ stressante.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’introversione oggi potrebbe essere un freno. Se desiderate trascorrere alcune ore frizzanti in compagnia degli amici, meglio dimenticarla del tutto. La voglia di cucinare non è molta, per via dell’opposizione lunare. Portate la famiglia fuori a pranzo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non volete passare una domenica in pantofole e pigiama? Bando alla pigrizia e datevi da fare! Recuperate il tempo perso e poi uscite a divertirvi. Se userete la creatività, alcune cose vi riusciranno meglio. Se ci metterete il cuore, saranno perfette.