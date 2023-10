Il Sagittario trova oggetti a cui si legano certi ricordi: l'oroscopo di domani, venerdì 6 ottobre

L'oroscopo Barbanera di domani, venerdì 6 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro impulso dinamico viene frenato dalla disarmonia lunare. Non volete cambiare la vostra idea, ma non vi conviene essere troppo caparbi. In ufficio le discussioni diventano interminabili, ma così facendo in pratica poco potrà essere concluso.

Toro. 21/4 – 20/5

La positività del sestile Luna-Giove vi accompagna durante questa giornata. Mettete a fuoco i vostri obiettivi e lasciatevi guidare dall’istinto. Precisione e puntualità, soprattutto se si tratta di un primo appuntamento. Volete essere impeccabili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna abbandona il vostro segno donandovi il gusto un po’ amaro di una piccola delusione. Forse avete iniziato troppe cose in una volta. Un’occhiata alle vostre tasche, per capire se vi potete davvero permettere lo smartphone desiderato.

Cancro. 22/6 – 22/7

I litigi del Sole con la Bianca Signora non promettono nulla di buono, ma arriva papà Giove per confortarvi e infondervi buonumore. Su con la vita! Non scagliatevi contro un socio, perché non vi ha invitato all’aperitivo: avrà avuto le sue ragioni.

Leone. 23/7 – 23/8

L’avvicinarsi del fine settimana vi conforta, se tra casa e lavoro avete avuto molto da fare. Anche poter stare un po’ da soli non sarebbe male. Non perdete di vista un hobby che in passato vi aveva dato grandi soddisfazioni. Rimetteteci le mani.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna che vi sorride, fare una bella figura di fronte alle altre persone è un po’ più facile. Piccoli colpi di fortuna giovano sempre. Potete guardare oltre e magari impegnarvi con più serietà. Magari siete pronti per il grande passo...

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il morale è a terra, a causa della quadratura Sole-Luna. I conflitti non possono essere appianati, se non limate almeno un po’ il vostro orgoglio. Nella vita di coppia bisogna per forza arrivare a molti compromessi. Nulla toglie al bene reciproco.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’emozionante Luna in Cancro vi spiana la strada. Le porte davanti a voi si aprono senza che nemmeno dobbiate bussare. Cosa volete di più? L’elasticità mentale non si guadagna tutta in una sola volta. Intanto iniziate subito ad allenarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Rovistando fra le scartoffie, rinvenite oggetti a cui si legano certi ricordi. Se sono immagini positive, tenetele, al contrario... meglio disfarsene. La puntualità non è il massimo, ma se volete rimanere al passo, vi conviene anticipare di qualche minuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Difficile cambiare abitudine, se non ne vedete l’utilità. Magari la discussione con il partner vi aiuterà ad aprire, almeno un po’, la mente. “Non tutto il male vien per nuocere”, nel frattempo avete modo di limare un’idea prima di realizzarla.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se avete ricevuto qualche piccolo appunto per la relazione svolta, non prendetevela più di tanto. Potete sempre migliorare, questo è certo! Non riuscite a vedere uno spiraglio, ma solo perché avete la mente occupata in alte fantasticherie.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potete concedervi il brivido di un gratta e vinci, ma sempre senza esagerare, infatti le possibilità di vincita sono davvero molto poche. Conoscete una persona più approfonditamente. Ma forse non è il classico colpo di fulmine, stavolta.