Pesci, mantenete la direzione. L'oroscopo di domani, lunedì 25 settembre

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì 25 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Bianca Signora in Acquario, i vostri pensieri saranno molto più luminosi. I colleghi hanno bisogno di qualche idea creativa? Eccovi a suggerirla! La prontezza di riflessi vi fa guadagnare punti inaspettati agli occhi del capo: promozione in vista?

Toro. 21/4 – 20/5

La positività del trigono Mercurio-Giove vi aiuterà a sopperire alla fumosa Luna in Acquario. Tollerate un collega dalle ristrette vedute. Il vostro inizio settimana sarà indirizzato verso le occupazioni mentali. Calcoli avvantaggiati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’ispirazione del trigono lunare con il vostro segno si rivela perfetta, per una situazione in cui la preparazione non era magari eccelsa. Improvvisate, senza bisogno di un copione o di alcun repertorio di frasi fatte che risultano banali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Potete anche manifestare il vostro dissenso senza problemi. D’altronde, se rimaneste in silenzio, si percepirebbe comunque qualcosa di strano. Ricordatevi di rendere un prestito a un amico. E cercate di ricambiare presto il favore che vi ha fatto.

Leone. 23/7 – 23/8

Certi oneri potrebbero essere più pesanti. Se poteste delegare piccole commissioni, sarebbe meglio avendo così più tempo per le cose importanti. Se i vostri standard sono altissimi, rischiate di non andare d’accordo con le persone attorno a voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se avete ricevuto un giudizio che non vi ha convinto molto, l’ottima alleanza fra

Mercurio e Giove vi aiuterà a metterci una pietra sopra. Fate cadere un’offesa e raccogliete soltanto le cose buone. Alla fine, il vantaggio sarà tutto vostro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con l’armonia Sole-Luna, cominciate a organizzare la vostra festa di compleanno. Volete che sia perfetta e se vi ci mettete d’impegno, lo sarà. Perdonate il partner per una sua marachella. D’altronde a che serve legarsi al dito qualcosa che è passato?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli altri non sono altro che lo specchio di voi stessi. Se ne vedete solo i difetti, dovreste farvi un piccolo esame di coscienza e meditarci su. Con la quadratura lunare, l’impegno non è sufficiente a costruire qualcosa di duraturo. Fate di più.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non vedete l’ora che un pacco arrivi a destinazione, ma non potete fare nulla per accelerare la spedizione. Non vi rimane altro che attendere. Difficile placare la vostra indomita e irrequieta energia. Lasciatevi andare a briglia sciolta per un po’.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dopo una domenica intensa, il lunedì potrebbe essere assai più spento e monotono. Dovrete trovare gli stimoli necessari nella routine quotidiana. Sopperite al calo energetico con una bella passeggiata all’aria aperta in un parco con un viale alberato.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna viene a farvi gradita visita, e grazie agli ottimi rapporti con il Sole in Bilancia, vi apre le porte a relazioni promettenti e serene. Una conoscenza superficiale non vi fa toccare con mano la ricchezza dell’animo umano di chi vi è accanto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mantenete la direzione nonostante avete sentito qualche pettegolezzo. Permettete agli altri di parlare, mentre voi li sorpassate e li doppiate. Sarebbe meglio evitare le ore di punta al supermercato, soprattutto se avete un po’ di fretta.