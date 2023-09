Leone, è il momento buono per iniziare una convivenza: l'oroscopo di domani, lunedì 11 settembre

Oroscopo Barbanera di domani lunedì 11 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Sia che si tratti di un balzo in avanti nella carriera che di un passo per rompere il ghiaccio, la Luna in Leone vi dona la giusta determinazione. Non state troppo a riflettere sul perché e sul per come, o potreste perdere il terreno guadagnato.

Toro. 21/4 – 20/5

Il rapporto con un superiore potrebbe subire un lieve calo. Prendetevi alcune piccole responsabilità, per rimettervi subito in buona luce. Non vi pesa stare ancora un’ora dietro la scrivania, a patto che riusciate a spiegarne al partner il motivo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il sestile lunare vi fa scendere subito in pista. I concorrenti sono agguerriti, ma anche voi avete un buono sprint. Sarà una gara piuttosto dura. Qualche piccolo dettaglio da cambiare. Gli accorgimenti di oggi sono il tempo risparmiato di domani.