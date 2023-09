Cancro, a volte sono le piccole cose a fare la differenza. L'oroscopo di domani, giovedì 7 settembre

L'oroscopo Barbanera di domani, giovedì 7 settembre

Ancora per oggi siete in compagnia della Luna, ma bersagliata dal Sole in Vergine. Temete che una relazione importante non riesca a decollare. Anche se un antico detto afferma che “a pensar male ci si indovina sempre”, non dategli ascolto.

Le apparenze ingannano, ma voi non vi fate assolutamente prendere in giro, subodorando le malefatte ancor prima che queste vengano alla luce. Meglio un’intesa chiara e senza tanti giri di parole. Evitate inutili fronzoli, andando dritti al sodo.

Cancro. 22/6 – 22/7

A volte sono le piccole cose a fare la differenza. Non vi importa ricevere uno scrosciante applauso, quanto piuttosto sentire che avete agito bene. Il merito difficilmente si può misurare in like. Perciò non preoccupatevi, se non ne riceverete molti.

Leone. 23/7 – 23/8

La Bianca Signora in Gemelli vi apre la mente verso ciò che non conoscete: dovete approfondire alcuni temi, se volete avere una risposta in ogni circostanza. Un giro sul web per avere qualche idea in più. Certo però, che così non sarete proprio originalissimi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non tutto può riuscire alla perfezione, ma non per questo dovete sentirvi frustrati. Occhio alla dissonanza Sole-Luna che vi renderà emotivamente fragili. Meglio non metterci un ulteriore carico. Gettare benzina sul fuoco sarebbe davvero da incoscienti.