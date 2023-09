Pesci, meglio ridere dei propri difetti: l'oroscopo di domani mercoledì 6 settembre

L'oroscopo di Barbanera di domani mercoledì 6 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Idee brillanti e intuizioni geniali, per merito del sestile lunare. Sta a voi poi farle fruttare nel migliore dei modi e non esclusivamente per vantarvene! Davanti a voi... una discesa, ma non fatevi prendere alla sprovvista. Meglio tenere gli occhi aperti.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se le energie oggi non saranno esplosive, potete ancora vivere di rendita per un po’. Molto meglio avere obiettivi concreti e vicini. Cercate una nuova occupazione? Guardatevi in giro e parlate con le persone senza timidezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’umore sarà un po’ ballerino per via della Bianca Signora in transito nel vostro cielo. Accettate gli alti e i bassi senza bloccare il flusso delle cose. Marte e Venere alleati della Luna, Saturno e Mercurio, invece, contro. Sarete il bandolo della matassa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Da evitare per oggi i castelli di carte e i progetti senza fondamenta, per quanto scintillanti. Un soffio di vento, e perdereste tempo e denaro. Un’ideologia sbagliata potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Dovrete capire dove e cosa cambiare.

Leone. 23/7 – 23/8

Momenti di serenità e di pienezza, grazie ai buoni rapporti della Luna in Gemelli con Venere nel vostro segno. Non fatevi sfuggire le occasioni. Pretendete dagli altri il giusto, né troppo né troppo poco. E allora lo potrete ottenere senza sforzo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se avete bisogno di ricordare molte cose in questo periodo, la congiunzione del Sole con Mercurio è quello che fa per voi. Non perdete un colpo. Con lo spiccato senso artistico che avete, addobbare la casa per il vostro compleanno sarà divertente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Cercavate lo spunto per essere più intraprendenti? Nessun problema, vista la perfetta consonanza della Luna con Marte: il coraggio non vi manca. Negli affari potete raccogliere quanto seminato. Sì alle gratificazioni, ma anche al giusto compenso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non siete sicuri di riuscire a coinvolgere alcune persone a cui tenete molto. Tentar non nuoce, e se non andrà bene, fatevene una ragione. Non permettete mai ai dubbi e alle preoccupazioni di spegnere la vostra motivazione. Tenete duro!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se volete evitare in tutti i modi lo scontro, dedicate qualche accortezza in più al vostro partner. Magari preparategli il suo piatto preferito. Il lavoro è importante, ma anche la vostra presenza all’interno della famiglia. Trovate un equilibrio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mentre siete presi dalle faccende domestiche che forse si sono accumulate, avete paura di perdervi qualcosa di rilevante sui social o in TV. Le cose veramente importanti sono quelle intorno a voi. Per tutto il resto, potete anche attendere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il buonumore della Luna in Gemelli si espande tutto intorno a voi. Riceverete interessanti proposte, da vagliare con attenzione e senso pratico. Le porte si aprono ancor prima che voi bussiate. Piccole coincidenze fortuite, da prendere al volo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La dissonanza lunare con Saturno vi limita in alcuni punti. Una soggezione o una dipendenza potrebbero acuire il vostro disagio interiore. Meglio ridere dei propri difetti, piuttosto che esacerbarne la realtà. Fate crescere il vostro lato buono.