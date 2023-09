Acquario, dite no a un flirt senza importanza: l'oroscopo di domani martedì 5 settembre

L’oroscopo di Barbanera di domani martedì 5 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Le gratificazioni ci sono, anche se magari voi non vi accontentate tanto facilmente. Eppure dovreste imparare a godere appieno di quanto avete. Ci sono persone molto speciali nella vostra vita. Ricordatevi ogni tanto di ringraziarle apertamente.

Toro. 21/4 – 20/5

Volete rendervi più indipendenti dagli altri? La congiunzione Luna-Urano è quello che fa per voi. Le vostre idee sono originali e mai banali. Gli astri vi fanno guadagnare tanti like in più, sebbene a voi non importi poi molto di riceverli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non affrontate un’impresa difficile senza un’adeguata preparazione. Occorre cautela, se dovete camminare su un terreno insidioso o scivoloso. Volete ricevere intense conferme dal partner, che forse però vedete un po’ più distante del solito.

Cancro. 22/6 – 22/7

Fortificate le alleanze, se prevedete tempi piuttosto duri. Meglio affrontare qualcosa insieme a un team affiatato, piuttosto che da soli. Mentre offrite il caffè a un collega, c’è sempre un pettegolo pronto a sparlare: mettetelo a tacere!

Leone. 23/7 – 23/8

Lungaggini burocratiche vi fanno attendere più del dovuto, ma non potendo far nulla per velocizzare le cose, mettetevi il cuore in pace. Anche se siete partiti con il piede giusto, non è detto che non incontrerete ostacoli in una relazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Negli affari vi si apre la possibilità di uno spostamento. Non abbiate timore di intraprendere una nuova mansione, magari più gratificante. Grazie alla vostra tranquillità d’animo, riuscite a calmare anche un collaboratore pieno di ansie e paure.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un piccolo involontario ritardo all’appuntamento, e già temete che vi abbiano dato buca. Si tratta probabilmente soltanto della vostra insicurezza. Un po’ più di fiducia nelle vostre capacità non sarebbe male. Anche gli altri vi guarderebbero diversamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Perché prendersela con la dolce metà, se non ritrovate qualcosa? La prossima volta cominciate con l’essere più ordinati e non avrete difficoltà. Se il tempo non è molto, dividetevi i compiti in famiglia, senza che nessuno debba sgobbare troppo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non riuscirete per oggi a mettere in risalto le vostre qualità. Restate nelle retrovie e continuate a fare il vostro dovere, ma dietro le quinte. Certe regole vi vanno strette, ma non potete fare a meno di adeguarvici. Certo, che seccatura per voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qual è lo scopo che vi siete prefissati? Il trigono lunare con Plutone vi darà una preziosa mano per raggiungerlo. Occhio alle possibili invidie. Non avete alcun timore nell’esprimere la vostra opinione. Quando volete tirate fuori un caratterino...

Acquario. 21/1 – 19/2

Se riuscirete ad allentare la tensione con il dialogo e con piccole attenzioni, le cose cominceranno ad andare già meglio con il vostro partner. Le tentazioni ci sono, ma per il bene della coppia riuscite a dire di no a un flirt senza importanza.

Pesci. 20/2 – 20/3

I buoni rapporti fra la Luna e Nettuno vi guidano verso lidi sconosciuti. Che sia un viaggio fisico e reale o virtuale e fantasioso, sarà magnifico. Liberatevi dalla zavorra inutile. Viaggerete più leggeri e farete il posto necessario per le cose nuove.