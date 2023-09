Bilancia, alti e bassi nel rapporto di coppia. L'oroscopo di domani, domenica 3 settembre

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 3 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non fatevi rovinare la domenica dagli atteggiamenti poco costruttivi della disarmonia lunare a Plutone. Ascoltate il consiglio di un amico fidato. Non prendetevi troppo sul serio. Un pizzico di orgoglio in meno non può che far bene a un rapporto.

Toro. 21/4 – 20/5

Volete fare una bella figura, ma nello stesso tempo non vi va nemmeno di spendere una fortuna? Tranquilli, il sestile Luna-Saturno vi darà una mano! Un atteggiamento leale e sincero è già un ottimo biglietto da visita. Perciò partite con il piede giusto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ringraziate la Luna in Ariete, se sarà più facile riuscire a coinvolgere familiari o amici in una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Le vostre proposte vengono prese in grande considerazione. Poi, si sa, accontentare tutti è impossibile.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Bianca Signora non vi aiuta a metabolizzare certe sorprese che preferireste evitare del tutto. Però, già dalla serata questi effetti si dissolveranno. Prendete le cose con leggerezza, senza legarvi al dito atteggiamenti poco carini nei vostri confronti.

Leone. 23/7 – 23/8

La gita fuori porta che avete proposto si rivela un successo, grazie all’appoggio lunare nell’amico Ariete. Niente vi impensierisce. Con una buona organizzazione e anche un po’ di spirito d’avventura, cosa potrebbe andare storto?

Vergine. 24/8 – 22/9

Mentre vi preparate di tutto punto per uscire, venite colti da alcuni dubbi. Avrete spento il gas? Avrete chiuso la finestra? Troppa frenesia. Calmate l’animo e dimenticate la paura di non essere all’altezza. Parlare con frasi fatte: anche no.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Alti e bassi nel rapporto di coppia, a causa della Luna nel vostro segno opposto. Meglio non esasperare divergenze di opinione o di vedute. Ci vuole subito una tregua. Proponete all’altro di andare al cinema o a fare shopping per rilassarvi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dovete riempire gli spazi vuoti della domenica con idee luminose. Bando all’apatia o alla pigrizia. Indossate le scarpe da ginnastica e... via! Pensate allo stile di vita: avete tempo libero per rimettervi in forma, se ultimamente avete fatto poco.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata in cui tutto vi sembrerà riuscire senza sforzo. Cimentatevi in pietanze culinarie prelibate o in gare artistiche. Che originalità! Sapete essere fedeli alla vostra identità, senza rinunciare alla compagnia delle persone che amate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il bisticcio lunare con Plutone cerca di mettervi i bastoni fra le ruote. Voi tirate fuori la grinta e la forza di volontà senza lamentarvi. Occhio alle reazioni eccessive. Se si tratta di cose di poco conto, potreste anche lasciar andare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se voi avete fatto bene, non vuol dire che qualcun altro sia in difetto. Non cercate di trovare per forza un colpevole nelle cose. Una telefonata inaspettata vi tiene incollati all’auricolare. Il partner però potrebbe insospettirsi.

Pesci. 20/2 – 20/3

La serata sarà interessata dal passaggio della Luna nell’amico Toro e dal suo sestile con Saturno. Un comportamento leale produrrà subito dei frutti. Offrite la cena senza aver paura di spendere troppo. Nessuno vi costringe, ma se voi lo volete...