Vergine, non credete a tutto quello che vi raccontano: l'oroscopo di domani, sabato settembre

L'oroscopo Barbanera di domani, sabato 2 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’armonia tra Luna e Venere è un vero balsamo risanatore in molte questioni irrisolte. Approfittatene, se dovete farvi perdonare qualcosa. Un progetto a cui tenete molto fiorisce, grazie a un positivo slancio vitale. Un po’ di gratificazione!

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo esservi presi una piccola pausa di riflessione, siete pronti a convogliare le vostre energie, affinché le cose funzionino bene con la dolce metà. Cancellate con la forza di volontà le limitazioni e gli errori rispetto ai quali neanche voi siete immuni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avete perso diverso tempo in chiacchiere, e ora non siete sicuri di arrivare in tempo all’appuntamento. Dite la verità, senza inventare scuse. Non potete rovinare un bel rapporto di amicizia per cose superficiali, di poco conto. Impegno totale.

Cancro. 22/6 – 22/7

La quadratura lunare frena un po’ la vostra intraprendenza e la vostra spavalderia. Forse non tutte le ciambelle riusciranno col buco, oggi. Non datevi per vinti e ricominciate daccapo, sperando però nella clemenza di chi vi dovrà giudicare.

Leone. 23/7 – 23/8

Fine settimana piacevole, per merito della Bianca Signora nel focoso Ariete. Non sarete mai in stallo, e non perderete quota, raggiungendo altitudini maestose. Il trigono Luna-Venere vi dà una mano negli affari di cuore, sbrogliando la matassa dei sentimenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non credete a tutto quello che vi raccontano. Molte cose sono pura fantasia e altre invece andrebbero prese con le molle della ragionevolezza. Una pausa da una relazione ci può anche stare. L’importante è non avere la sensazione di perdere tempo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La concentrazione non è il massimo, per via dell’opposizione lunare. Dover lavorare quando qualcun altro si va a divertire è davvero tedioso. Dovete far fronte ad alcuni pensieri, ma nello stesso tempo non volete che il partner se ne accorga.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Restate attenti alle possibilità che avete intorno, piuttosto che andare a cercarle lontano. Dietro l’angolo potrebbe esserci l’occasione giusta. Costruite tutto su basi solide: non rischierete che alla prima bufera il vostro lavoro venga sprecato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’impeto della Luna in Ariete si rivela decisivo in molte circostanze. Eccovi prendere la palla al balzo e portare avanti le vostre idee. Avete il coraggio per esternare i pensieri, anche se in contrasto con la maggior parte delle persone.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa della quadratura lunare, potrebbe essere più faticoso di quanto previsto mandar giù certe questioni che proprio non vi vanno a genio. Difficile arrivare a un compromesso. Alla fine però dovrete prendere una decisione, pur controvoglia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete bisogno di spensieratezza, perciò potreste anche accettare una compagnia non proprio perfetta. D’altronde chi può dire di esserlo? Siete molto ricettivi. Usate la vostra sensibilità per dispensare consigli a un amico in difficoltà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Cogliete gli aspetti positivi coltivandoli ogni giorno e dimenticate quelli meno buoni. Non occorre fare una lotta spietata contro i difetti. A che serve credersi migliori di qualcuno? L’importante è sperare di superare i voi stessi di ieri.