Leone, le vostre iniziative baciate dal successo: l'oroscopo di domani lunedì 28 agosto

L’oroscopo di Barbanera di domani lunedì 28 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

È una buona giornata per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio degli altri, per impegnarvi in un’azione concreta. L’autonomia che rivendicate per voi stessi è un diritto anche per il partner. Questione di equità.

Toro. 21/4 – 20/5

L’impronta concreta ed efficace di questa Luna in Capricorno trova immediati riscontri positivi. Partite con quel progetto a cui tenete tanto. Un pizzico di umiltà non guasta, specie se permette d’imparare dagli errori per fare sempre meglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il traffico della tangenziale, i discorsi ripetuti all’infinito di un collega, le rivendicazioni di un parente: scappate da tutto e tutti! Nel comunicare, cercate di mettere ciò che siete: non solo nella scelta delle parole, anche nei gesti.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’andamento positivo potrebbe subire un rallentamento per colpa della Luna in Capricorno. Si tratta di un attimo e voi oggi avrete di che distrarvi. Una pausa di riflessione, legata a una novità che ha bisogno di tempo per essere metabolizzata bene.

Leone. 23/7 – 23/8

Un lunedì da vivere con la brillantezza tipica del vostro carattere solare. Le vostre iniziative hanno innumerevoli opportunità di successo. Emozioni intense. Se in coppia, sarete semplicemente contenti di essere presenti l’uno per l’altro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con l’entusiasmo e la determinazione forniti dal trigono lunare, affronterete i vostri doveri senza riserve. I progressi che aspettavate arriveranno. Provare a comprendervi meglio, magari con un aiuto esterno, è una grande sfida che gioverebbe molto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le vostre aspirazioni non raccolgono consensi nella cerchia familiare. È frustrante: ogni volta che provate a parlarne, qualcuno cambia discorso. La Luna in Capricorno crea disagi e il buonumore va a farsi benedire. Il riposo è un vostro alleato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’impegno lavorativo dà risultati, siete in anticipo sulla tabella di marcia. Potete quindi rilassarvi e concedervi qualche ora di piacere. Avete il giusto tatto per capire ciò di cui il rapporto ha bisogno: innanzitutto di pace e di ascolto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alcune questioni lasciate in sospeso vi agitano: occorre trovare il modo di risolverle una volta per tutte, magari affidandovi a un esperto. La persona che amate vi chiede comprensione. È giunto il momento di dimostrare di che pasta siete fatti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Condizione di grazia, con i tanti aspetti positivi abbinati alla Bianca Signora nel segno. Se sentite che sia il caso di pensare a una svolta, alzate la mano. Apprendete senza sforzo nuove tecniche per facilitare la quotidianità e renderla pure più divertente.

Acquario. 21/1 – 19/2

In questo ultimo stralcio d’agosto, potete contare sulla logica per rimuovere gli ostacoli dal vostro percorso. Sarete premiati per la coerenza. Situazione senza troppe novità, ma per questo sarete più sereni e rilassati. Amicizie in primo piano.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’umore taciturno potrebbe far allarmare chi vi è vicino, ma certe giornate sono così, senza una ragione evidente, e non c’è niente di sbagliato. Non vi conviene nascondere la polvere sotto il tappeto: se una questione vi disturba, fatelo presente.