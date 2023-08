Toro, la voglia di brillare è tanta. L'oroscopo di domani, lunedì 14 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì 14 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Il cielo non aiuta a tenere sotto controllo l’impulso a giudicare chiunque vi capiti a tiro. La vera impresa oggi sarà frenare l’emotività. Per fortuna avete nella vostra faretra l’ironia: la freccia che occorre per alleggerire l’atmosfera.

Toro. 21/4 – 20/5

La voglia di brillare è tanta, siete un concerto di buone intenzioni. Con il vostro tono pacato, conquisterete anche gli ascoltatori più diffidenti. Se istinto e ragione riescono a lavorare spalla a spalla, qualunque decisione si rivelerà quella giusta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In questo momento non cercate cambiamenti epocali: meglio puntare su iniziative concrete per consolidare ciò che avete, senza voler strafare. La quotidianità appare come un campo minato da piccoli guai, ma niente che non possiate risolvere.

Cancro. 22/6 – 22/7

Da persone quadrate come voi che non amano gli eccessi, non ci si aspetta questa reazione: il lunedì parte bene, ma s’inquina di nervosismo. Discussioni familiari in vista: il confronto non sempre è un male, anzi, è sintomo di vitalità e d’affetto.

Leone. 23/7 – 23/8

Per una messa a punto della situazione, oggi potete far conto sulle intuizioni preziose degli astri. Più tardi poi potreste imbattervi in una sorpresa. Qualora foste costretti a un piccolo passo indietro, non temete: è solo per prendere la rincorsa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le pubbliche relazioni vanno tenute sempre vive. Aggiornatevi sulle ultime tendenze, sulle possibilità offerte dal mercato: non state fermi! Sconfiggete la routine con la fantasia: il partner non chiede altro che condividere interessi e progetti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La giornata acquista slancio dal pomeriggio, lasciandosi alle spalle un inizio farraginoso e decollando poi verso una serata piacevolissima. La famiglia perfetta forse non esiste, ma conoscere i limiti di chi vi è accanto ve lo fa amare davvero.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un risveglio magico con il favore lunare: incontrerete il sorriso degli altri e pure guardandovi allo specchio, troverete una faccia amichevole. Se siete positivi, attraete consensi e rassicurazioni. Regalatevi qualche ora all’aperto, in compagnia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un lunedì che comincia a rilento, ma che poi si libera dai lacci dell’ansia e finisce in discesa: buona sorte e chance di vincite al gioco. Sui problemi di gestione delle risorse, serve cambiare approccio ed essere più rigorosi con se stessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non ci sono intralci che tengano di fronte alla determinazione che sapete dimostrare, quando qualcuno o qualcosa provano a intromettersi. La voglia di coccole è mitigata dalla mancanza di spontaneità: il partner lo percepisce e vi aiuta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Atmosfera resa pesante da qualche piccolo problema pratico, ma siete maestri nell’indirizzare le risorse e le energie verso i vostri obiettivi. La resilienza è un’arma di cui siete ben forniti, così come l’organizzazione. Parola d’ordine: praticità.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Cancro vi sostiene stamattina, dandovi il “la” per affrontare alcune questioni da tempo in sospeso. Voglia di acquisti e di un nuovo look. Giornata ideale per assistere a concerti o andare a cena fuori, a scambiarvi effusioni con il partner.