Toro, in arrivo il colpo di fulmine e altre sorprese: l'oroscopo di domani, domenica 6 agosto

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 6 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Ottima domenica, con il doppio trigono lunare al Sole e a Venere: rilassatevi immergendovi nella natura, con le persone che amate di più. Dedicate tempo a voi stessi, assecondando i ritmi e correggendo eventuali asincronie con l’ambiente.

Toro. 21/4 – 20/5

Mentre aspettate il colpo di fulmine, potrebbe arrivare qualche altro tipo di sorpresa: sta a voi decidere, se cedergli o resistergli a fatica. A volte tenere un piede in due staffe non è un crimine: bisogna saper agire con tempismo e abilità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ammicca verso di voi, la Luna in Ariete. Sul lavoro sarete un po’ distratti, ma il pensiero di ciò che vi attende in serata è troppo eccitante. Imprevisti e contraddizioni non sono nel menu del giorno: pare che tutto fili liscio, come in un sogno.

Cancro. 22/6 – 22/7 Basta la Bianca Signora in Ariete a giustificare quell’espressione scocciata che avete sul viso. Il partner se ne accorge, e preferisce starvi alla larga. Per tornare ad avere quella marcia in più, oggi è necessario giocare di squadra e fidarvi dei colleghi. Leone. 23/7 – 23/8 Le diatribe amorose e familiari si sciolgono con i trigoni Sole-Luna e Luna-Venere: tutto appare più semplice e la pace ha un sapore dolcissimo. Cancellate gli impegni, è tempo di prendervi una vacanza e di tagliare fuori eventuali interferenze. Vergine. 24/8 – 22/9 Serve coraggio per chiudere una storia e voltare pagina: vale in ufficio, come per il cuore. In ogni caso, è il momento di pensarci seriamente. Tenetevi lontani da ogni forma di gioco o di sfida, se non volete rimediare perdite e figuracce varie. Bilancia. 23/9 – 22/10 Sottoponete periodicamente la vostra attività a un check-up: verifiche compiute con aiuti competenti in materia servono a correggere e migliorare. Chiacchiere e pettegolezzi vi infastidiscono. Perdere tempo a cercarne la fonte è uno sforzo inutile.