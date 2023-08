Leone, l’impulsività va tenuta a freno. L'oroscopo di domani, lunedì 5 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì 5 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Con l’ingresso lunare nel segno cambiano le prospettive, favorite dalla vostra eccellente creatività. È il momento di guardare più lontano. Il metodo rigoroso non fa per voi: siete più tipi da mosse originali che spiazzano e conquistano.

Toro. 21/4 – 20/5

Rispolverate l’intraprendenza e tirate fuori il lato più grintoso del vostro carattere: tutto merito di quella nuova amicizia e dei suoi input. Attività sportive dove bruciare energie: una passeggiata in montagna o in riva al mare vi rigenererà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Ariete mette i puntini di sospensione alla giornata: sta a voi, con il vostro atteggiamento, trasformarla in qualcosa di positivo. Stato d’animo incerto, ma alla fine torna a risplendere un bel sole: baci, coccole e tanta passione.

Cancro. 22/6 – 22/7

È assolutamente necessario aprire l’armadio interiore e cercarvi la forza per rimettervi in gioco: solo voi sapete dove l’avete nascosta. La Bianca Signora invita a non trascurare i dettagli, se non volete ritrovarvi a piangere sul latte versato.

Leone. 23/7 – 23/8

L’impulsività va tenuta a freno, prima che vi trascini in polemiche sterili. Ricordate quali sono gli obiettivi, e tralasciate il resto. Fermarvi un istante a riflettere, a studiare l’ambiente, vi darà accesso a informazioni fondamentali.

Vergine. 24/8 – 22/9

Periodo delicato per la coppia, sia che attraversi un vero fortunale dovuto a elementi esterni, sia che si smarrisca in un mare troppo piatto. Confidate nella comprensione di chi vi ama. Aprite il cuore e mostrate le vostre reali intenzioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in Ariete, meglio non perdervi in voli pindarici. Piuttosto, concentratevi su attività pratiche in cui sfruttare le vostre capacità. Razionalizzate gli sforzi e scegliete un obiettivo unico, invece di smarrirvi dietro mille chimere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se doserete con intelligenza il coraggio e la determinazione, potrete arrivare ovunque, avere la meglio su un rivale e conquistare chi vi piace. Un incontro inaspettato aprirà uno scrigno di ricordi dolcissimi e, perché no, pensieri intriganti per il futuro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualche problema nella professione agita i vostri sonni. Sfruttate la Luna in Ariete per reclamare ciò che vi spetta, ma senza cedere all’emotività. I viaggi, per amore o per affari, sono l’occasione per mettere alla prova la vostra organizzazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Colpa della Luna, se sembra sfuggirvi il controllo della situazione, ma è solo un attimo, avete la tempra per riprendere presto le redini in mano. Dimostrare di che pasta siete fatti è uno dei vostri chiodi fissi: la competizione vi stimola, vi esalta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nei sentimenti i punti di vista differenti non possono diventare trincee da cui spararsi contro: serve il confronto e soprattutto la buona volontà. Avete carisma e autorevolezza, ma se non moderate la fretta, correte il rischio di bruciare le occasioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna lascia il vostro segno, generando un calo dell’entusiasmo e dell’energia: proprio ora che avete milioni di cose da fare in vista della partenza. L’amore è una componente fissa delle vostre giornate, ma la routine oggi vi va più stretta del solito.