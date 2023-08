Leone, un incontro farà vacillare i vostri legami: l'oroscopo di domani giovedì 3 agosto

Oroscopo Barbanera di domani, giovedì 3 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a una coincidenza fortunata, potete sperimentare il valore di un’amicizia: troverete in essa la sicurezza e il calore di cui avete bisogno. Insofferenti quando un familiare vi muove delle critiche: le vostre ragioni non saranno ascoltate.

Toro. 21/4 – 20/5

La Bianca Signora nei Pesci apre spazi mentali che non collimano con la vostra attuale situazione affettiva: provate a trasformarli, a migliorarli. Molti impegni arretrati vi aspettano, ma avete voglia di fare, rimettervi in gioco, perciò non fallirete.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Cercando di sottrarvi alla quadratura lunare, oggi fareste meglio a tenere un basso profilo: le opportunità per trarre profitto sono poche. In un faccia a faccia con un ex, cercate di non perdere la calma e di non scendere al suo livello.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna toglie i freni al vostro slancio: il dinamismo vi pervade. Fate il punto della situazione, e decidete in che direzione andare all’attacco. Vivete più sereni, se sdrammatizzate le avversità: una tecnica in cui non siete secondi a nessuno.

Leone. 23/7 – 23/8

Un incontro non pianificato mette alla prova la stabilità dei legami: dopo aver vacillato, recuperate il controllo e consolidate i sentimenti. Se lo schema vi annoia, vuol dire che è il momento di rinnovarlo: fatevi un regalo, cambiate qualcosa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Così disinvolti all’apparenza, in realtà nascondete paure e insicurezze che solamente chi vi vuole veramente bene è in grado di allontanare. Serve oggettività per non complicare le circostanze, specie quelle che riguardano amore e amicizia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non c’è motivo di lamentarvi, nessun riscontro pratico, eppure vi sentite ancora un po’ traballanti: è una questione di fiducia in voi stessi. Una lettera o una mail portano notizie interessanti: potrebbe trattarsi di una buona proposta di lavoro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

È un giovedì da trascorrere come volete, con la Bianca Signora nei Pesci che vi strizza l’occhio: abbiate coraggio e invitate quella persona. Non giocate sempre sulla difensiva: in alcuni frangenti è il caso di prendervi ciò che vi spetta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata in cui avreste voluto essere sommersi dalle coccole, ma la Luna è di tutt’altro avviso: resistete, sapete benissimo come fare. Un maggior spirito di collaborazione non guasterebbe, e risolverebbe diverse faccende domestiche.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Quando l’affetto è profondo, non bisogna aver paura dei battibecchi: scontrarsi, in famiglia, è una cosa naturale che non pregiudica i sentimenti. Nessuno vi chiede di correre: rallentate un momento, per vedere le cose dalla giusta prospettiva.

Acquario. 21/1 – 19/2

Basta poco per riconquistare le posizioni perdute: vi consideravate già spacciati, invece avete un ottimo intuito e la determinazione ideale. La passione diventa tenerezza, la complicità è una dimensione che forse non conoscevate, ma vi piace!

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel segno vi dà qualche grattacapo per via di Mercurio, ma svuotate la mente: non serve rimuginare ore e ore su questioni che non vi riguardano. Generate energie positive dedicandovi a qualcosa che vi piace davvero, senza diventarne dipendenti.