È arrivata la Superluna dello storione, ad agosto l'attesa per le stelle cadenti: quando vederle

Occhi all'insù ieri sera per la Superluna e macchine fotografiche e telefonini pronti ad immortalarla: è stata lei la protagonista della notte dell'1 agosto 2023. La Superluna è un termine che indica tutte le lune piene che si verificano a ridosso del perigeo, cioè alla distanza minima dalla Terra, e che risultano pertanto più grandi e brillanti rispetto a quelle normali. È definita dello storione perché così la indicavano in questo periodo dell'anno i nativi americani perché l'evento si verificava nei giorni in cui nei Grandi laghi si osservava un'abbondanza di storioni.

Nel 2023 avremo un evento particolare: nel mese di agosto due pleniluni, il 1° del mese e l'ultimo giorno, il 31. Avere due momenti di Luna piena in uno stesso mese non avviene tutti gli anni, e sarà quindi un evento raro e particolare. Per avere nuovamente due Superluna in un solo mese (la prossima sarà la notte tra 30 e 31 agosto) bisognerà attendere il 2037.

Ieri sera la prima, la Superluna dello storione, a fine mese, invece, la luna blu. Il plenilunio è previsto alle ore 3:35 del 31 agosto, mentre la minima distanza dalla Terra, viene raggiunta poche ore prima, alle ore 17:51 del 30 agosto. Tra questi due fenomeni le stelle cadenti che, come risaputo, si concentrano tra l'11 e il 13 agosto. Per osservare lo sciame delle Perseidi, la Uai promuove in tutta Italia l'evento "Notti delle stelle - Calici di stelle 2023", il tradizionale appuntamento con le serate osservative abbinate in molte località.

Alla fine del mese, il 27 agosto, sarà Saturno a dare spettacolo: il pianeta degli anelli si troverà cioè opposto al Sole rispetto alla Terra e sarà quindi osservabile nelle migliori condizioni. Il pianeta si troverà anche alla minima distanza dalla Terra, pari a circa di 1 miliardo e 310 milioni di chilometri e di conseguenza sarà possibile ammirarlo nella sua massima luminosità e con le maggiori dimensioni apparenti. Al telescopio saranno ben visibili anche i suoi anelli.