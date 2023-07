Capricorno, non date spazio alle dicerie: l'oroscopo di domani, mercoledì 19 giugno

Oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 19 luglio

L’entusiasmo per superare con un salto anche gli ostacoli più duri non vi manca affatto. La vostra ambizione vi guida e i sogni si realizzano. Sotto la spinta della Luna in Leone, potrete parlare con coraggio, abbandonando la paura di sbagliare.

Una persona ha rifiutato la vostra proposta che vi sembrava conveniente per entrambi. C’è sotto lo zampino della dissonanza lunare con Giove. “Non tutte le ciambelle riescono col buco”, e certe affiliazioni purtroppo per ora non sono possibili.

La spensieratezza vi aiuta a vivere anche le prove che dovete affrontare con il sorriso sulle labbra. Voglia di parlare, che lunghe telefonate! Condividete con gli altri accorgimenti per far fronte al caldo, pur con l’aria condizionata al minimo.

Non indugiate oltre nel ménage di una relazione. Senza che stiate sempre sul chi va là, dimenticate un torto subito e preparate una nuova pagina. Le regole del gioco non funzionano? Allora dovrete imparare a farne a meno, improvvisando se necessario.

I cambiamenti non vi spaventano affatto, grazie alla congiunzione lunare con Mercurio. Potete adattarvi tranquillamente a nuove situazioni. Non vi fidate di alcune persone, per via degli attriti fra Luna e Giove? Allora meglio fare tutto da soli.

La Bianca Signora aveva già lasciato il vostro segno. Ora vi sentite, come se doveste fare tutto da soli. Nulla di impossibile, è sufficiente l’esperienza. Se nella coppia tutto fila via liscio come l’olio, avete quasi il dubbio che ci sia qualcosa... sotto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Alcune definizioni piuttosto inflessibili non vi permettono di cogliere tutte le sfumature che arricchiscono e colorano le vite delle persone. Vi occorrerebbe meno rigidità nel giudicare. Lasciate che un collega si possa esprimere liberamente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vi siete meritati un piccolo incentivo, per via del vostro impegno e delle vostre ampie vedute. Non è però che così attirerete delle invidie? Di sicuro non andrete a vantarvi in giro. D’altronde, “chi si loda si sbroda”, come dice il proverbio!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non date spazio alle dicerie e alle dichiarazioni superficiali di alcuni. Ascoltate il vostro sentire che vi consente di avere un’idea giusta. L’originalità può aspettare. Intanto risolvete il problema che avete di fronte, con lucidità e pazienza.

Acquario. 21/1 – 19/2

La paura di sbagliare potrebbe essere un problema, per via dell’opposizione della Luna. Buttatevi senza stare troppo a disquisire sui perché. Ciò che cercate potrebbe essere a un tiro da voi, ma forse non riuscite a vederlo. Occhi ben aperti!

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi serve un piccolo aiuto per portare a termine alcune faccende. Non avete che da chiederlo, senza badare alle critiche che potreste attirarvi. Le vostre scelte sono importanti. Condividetele con il partner, in modo da renderlo più partecipe.