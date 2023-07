Acquario, andate all'essenziale: l'oroscopo di domani, domenica 16 luglio

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 16 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Per colpa della Luna in Cancro, non tutto va sempre secondo i vostri piani, e la giornata potrebbe anche essere più stancante del previsto. Seguite il flusso delle cose adattandovi anche alle situazioni più antipatiche. Magari ci guadagnerete.

Toro. 21/4 – 20/5

L’atmosfera sarà allietata dal sestile lunare con Giove. Riceverete un piccolo aiuto inaspettato, che vi toglierà da una circostanza imbarazzante. Non potete non ringraziare un amico per il provvidenziale gesto. Invitatelo a pranzo fuori, offrite voi!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dopo alcuni giorni intensi, vi potreste sentire scarichi. Poco male, visto che avrete tutto il tempo che vi serve per rilassarvi come volete. Una domenica di relax in piscina fa per voi? O preferite una sana passeggiata in mezzo alla natura?

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata da incorniciare, grazie agli astri che vi appoggiano apertamente. Nulla può turbare la vostra serenità, dato che viene dal mondo interiore. Potete prendere in mano le redini della vostra vita e scegliere adeguatamente a quanto desiderate.

Leone. 23/7 – 23/8

In questo momento vorreste bruciare alcune tappe, ma se ci pensate bene, non otterreste quanto voluto. Meglio fare sempre un passo alla volta! Pensate a preparare il pranzo, o i commensali resteranno a bocca asciutta. Ogni cosa ha suo un momento.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi mancava un pizzico di intraprendenza per dichiararvi apertamente? Tranquilli, ci pensa il sestile lunare con Marte a darvi la giusta carica. Vi dimostrate per quello che siete senza fingere, e alla fine questo biglietto da visita piace agli altri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il nervosismo causato dalla Bianca Signora in Cancro non è il massimo, dovendo trascorrere del tempo con i familiari. Ogni scusa è buona per litigare. Anche se non riuscirete a evitare o a nascondere del tutto il malcontento, almeno voi ci provate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra mente è aperta verso nuovi... lidi. Avete voglia di esplorare, di conoscere, almeno in teoria. Nella pratica, però, occhio alla pigrizia! Se qualcuno vi invita a fare una scampagnata, perché dire di no. A patto che vi sia il picnic incluso!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Certe idee retrograde sono dure da mandar giù. Ma se non potete far cambiare opinione agli altri, iniziate dando il vostro buon esempio. Meglio agire concretamente laddove potete invece invitare tutti a una presentazione filosofica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vorreste tenere nascosto un piccolo segreto, ma qualcuno con cui lo avete condiviso sembra non essere dello stesso avviso. Chiarimento necessario! Meglio parlare a tu per tu, per evitare incomprensioni. Tramite social o chat troppi fraintendimenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Andate dritti all’essenziale senza tanti giri di parole. Il vostro interlocutore apprezzerà molto la vostra sincerità e vi darà ragione. Prima delle vacanze potrete rinnovare il vestiario approfittando dei saldi di stagione. Che risparmio!

Pesci. 20/2 – 20/3

Riuscirete a fare molte cose e a recuperare faccende arretrate. Il tempo non sarà un tiranno, grazie alla perfetta armonia tra la Luna e Saturno. Nella coppia preferite coltivare la vostra rosa, piuttosto che cogliere qualche fiore momentaneo.