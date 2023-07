Bilancia, un regalo inaspettato vi tiene sulle spine: l'oroscopo di domani, mercoledì 12 luglio

L'oroscopo Barbanera di domani , mercoledì 12 luglio 2023

Ariete. 21/3 – 20/4

Non avete troppa voglia di intraprendere chissà quali iniziative. Il desiderio di una lauta vacanza potrebbe farsi sentire più del dovuto. Continuate a sognare a occhi aperti... ma il capo potrebbe accorgersene. Tornate a concentrarvi!

Toro. 21/4 – 20/5

Le idee eccentriche della congiunzione lunare con Urano potrebbero portarvi fuori strada o farvi incoronare come campioni di originalità. Il clima armonico è dovuto al sestile Sole-Luna. Non vedete l’ora di passare più tempo con il partner.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Potreste imparare a evitare alcune polemiche. Perlomeno non dovrete passare ore a leggere messaggi triti e ritriti sulle chat del telefono. Alcune diatribe sono inutili. Trovare un compromesso con chi la pensa all’opposto? Impossibile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata piuttosto fortunata, grazie alla consonanza del Sole con la Luna. Organizzare la vostra festa di compleanno sarà un gioco da ragazzi. Date ordini precisi, e le persone che vi ascoltano non avranno dubbi e seguiranno le vostre direttive.

Leone. 23/7 – 23/8

Volete sempre essere i primi della classe, ma pensate bene se davvero ne vale la pena. Perché non provate a rilassarvi, invece di stare sul chi va là? Con Mercurio nel vostro segno, potreste presumere di sapere anche ciò che ignorate. Volate basso!

Vergine. 24/8 – 22/9

Il trigono lunare con il vostro segno vi regala un fantastico viaggio, anche se però soltanto con la fantasia. Eccovi su una spiaggia... al tramonto. Mostrate un po’ di calore e di passione in più con il partner. Una serata a teatro? Che sciccheria!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un piccolo regalo inaspettato vi tiene sulle spine... perché rimuginare sulle motivazioni che hanno mosso quella persona a un gesto generoso? State meno sui social e più con coloro che magari hanno bisogno di una parola o di un abbraccio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La confusione non vi aiuta a trovare la vostra strada personale. La decadenza di alcuni valori è come luce che pian piano si affievolisce. Qualcuno vorrebbe imporvi un modo di pensare, ma voi difficilmente vi farete mettere i piedi in testa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se state elaborando un nuovo progetto, all’inizio potreste essere disorientati. Tirate fuori la forza di volontà, e lasciatevi ispirare. Prima di raccogliere certi frutti, dovrete aspettare che siano maturi o sprechereste un’opportunità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sarà molto più facile far valere la vostra voce, grazie all’appoggio fedele della Luna. E non avrete così bisogno di gridare per essere rispettati. Accettate di buon grado l’invito di un amico nel praticare insieme uno sport. Bando alla pigrizia!

Acquario. 21/1 – 19/2

Il divertimento scompare, se qualcuno sembra sempre remare contro. Forse sarebbe meglio chiedere un confronto a quattrocchi con il guastafeste. La pigrizia di un vostro collaboratore potrebbe farvi vedere i sorci verdi... meglio fare da soli?

Pesci. 20/2 – 20/3

Le ore al lavoro trascorrono più velocemente, se avete già in mente un’ottima idea su come trascorrere il tardo pomeriggio. In piscina per una nuotata? Non siate introversi, invitate gli amici. Qualcuno vi darà buca, ma che importa? Meglio pochi...