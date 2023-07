Toro, evitate un malinteso: l'oroscopo di domani, venerdì 7 luglio

Oroscopo Barbanera di domani venerdì 7 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

L’arrivo del weekend può essere di stimolo per ricercare la giusta compagnia. Chiamate amici che non sentite da tempo per una rimpatriata. Ritagliatevi dei brevi momenti per riflettere e per pianificare. Non fatevi mai cogliere impreparati...

Toro. 21/4 – 20/5

Avete la possibilità di fare bei progressi là dove ci metterete energia. Il sestile di Mercurio con Urano vi spinge ad andare sempre avanti. I buoni rapporti lunari con Giove vi fanno sentire fortunati. Evitate un malinteso e vivete serenamente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non tutte le vostre ciambelle riusciranno col buco, e in più ci si metterà anche la Luna in Pesci a complicare le cose. Tanto fumo... poco arrosto. Meglio non prendere decisioni azzardate in questo frangente. Dovete aspettare che la nebbia si diradi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono Sole-Luna vi dà una preziosa mano per organizzare la festa del vostro compleanno, armonia ed equilibrio prima di tutto! La cooperazione tra Mercurio e Urano vi dona grande inventiva. Sapete già come metterci del vostro.

Leone. 23/7 – 23/8

Se la settimana è stata lavorativamente stancante, ci penserà il weekend a ricaricarvi le batterie. Permettetevi di rifiatare di tanto in tanto. Stacanovismo da tenere a bada. In questo periodo davvero pochi comprenderebbero il vostro sforzo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il transito lunare nel vostro segno opposto, la direzione non vi risulta proprio chiara. Vi servono alcune indicazioni, chiedetele pure! Non siate timidi. Meglio non avere rimorsi. La possibilità di un rifiuto non vi deve affatto bloccare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un incarico aggiuntivo ora come ora non vi creerebbe troppi problemi, ma prima di accettare, dovreste essere sicuri di guadagnarci qualcosa. Non criticate gli altri senza conoscere a fondo la loro storia. C’è un perché dietro ogni comportamento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna nel medianico segno dei Pesci aumenta le vostre intuizioni. Il caso non esiste, e se ne siete consapevoli, vi sentirete guidati. Ascoltate la voce interiore senza paura. Al cuor non si comanda, anche perché è l’unico a dire la verità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La disarmonia lunare si riversa sul vostro operato, che non sarà al riparo da errori, sviste o défaillance. Meglio dare un’altra rapida occhiata! Alcuni punti fermi rischiano di vacillare. Forse non erano così fermi come avevate creduto in passato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Piccole difficoltà presto superate, grazie al sestile della Bianca Signora nell’amico Pesci. L’unione fa la forza e in più sapete di non essere soli. Decisioni chiare, e al riparo da contrasti o incomprensioni. Grande carica dalla fiducia del partner.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna vi abbandona, per proseguire il suo corso. L’attesa di una risposta vi tiene sulle spine, ma invece di rimuginarci sopra, pensate ad altro. Prevenite una piccola perdita finanziaria usando il buonsenso e ricordandovi che nessuno regala nulla.

Pesci. 20/2 – 20/3

La congiunzione lunare con Saturno vi rende tenaci, ma un po’ pessimisti. Ci pensa il trigono del Sole con la Luna a farvi tornare il sorriso. Cercate l’armonia prima di tutto, soprattutto nei rapporti con gli altri. La serenità è un bel traguardo!