Vergine, difficile perdonare un torto subito da poco tempo. L'oroscopo di domani, domenica 2 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Se ogni traccia di pigrizia scompare, ringraziate il trigono lunare. Eccovi con lo zaino in spalla e le scarpe da trekking, pronti per l’avventura. I vostri compagni non riescono a stare al vostro passo? Sarà meglio che rallentiate almeno un po’.

Toro. 21/4 – 20/5

Lasciate la speculazione finanziaria a chi se ne occupa per lavoro. Venere in dissonanza con Urano non vi copre le spalle adeguatamente. In questo periodo potreste vivere un rapporto davvero particolare. Ma come si dice, “de gustibus...”.

Gemelli. 21/5 – 21/6

I pensieri e le preoccupazioni non vi permettono di risplendere del tutto. Non c’è nulla di male nell’ammettere di aver bisogno di una mano. Non avete alcuna voglia di cucinare? Proponete alla famiglia un bel picnic. Poca spesa, massima resa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Qualcuno non recepisce positivamente la vostra critica, per quanto costruttiva. Se non volete una giornata stressante, meglio cucirvi la bocca. Non permettete che gli altri vi giudichino senza conoscervi a fondo. Non cadete nello stesso errore.

Leone. 23/7 – 23/8

L’amore per la libertà sarà amplificato dalla quadratura Venere-Urano. Tuttavia vi sentite così bene che siete pronti a chiudere un occhio. La perfetta consonanza della Luna con Venere e con Marte vi regala dei momenti entusiasmanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Difficile perdonare un torto subito da poco tempo. A mente fredda, però, potrete giungere a conclusioni assai diverse da quelle iniziali. Qualcuno turba la pace del vostro giorno di riposo e questo metterà a dura prova la vostra pazienza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le persone con cui avete a che fare sembrano molto disponibili, anche perché voi sapete come rigirare la frittata a vostro vantaggio personale. Parenti e amici accettano i vostri consigli, ma siete pronti ad assumervi maggiori responsabilità?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potreste anche accontentarvi di una domenica di puro relax, ma la vostra voglia di novità vi porterà a farvi più domande del necessario. Non siete portati a lasciar perdere: il partner vuole il mare, voi i monti, e allora chi la spunterà?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Saprete escogitare un modo per smascherare gli inganni di Nettuno, per merito della perfetta armonia lunare, sia con Venere che con Marte. Conquiste amorose e lavorative giungono inaspettate. Desideri inconfessabili che diventano realtà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

All’inizio proprio non volevate accettare l’invito in quanto vi sentirete di troppo, ma poi qualcuno riesce a farvi cambiare idea, meno male! Un attimo di solitudine e di riflessione ci può anche stare, ma che non sia per nascondere una paura.

Acquario. 21/1 – 19/2

Di certo potete fare di più. Iniziate con una salutare passeggiata in mezzo alla natura, coinvolgendo anche i più piccoli in giochi educativi. Gli errori non possono essere del tutto cancellati. Ma di sicuro potete integrarli nel vostro bagaglio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Piuttosto che rimanere a sognare a occhi aperti, tentati dalle sirene di Nettuno, cominciate a realizzare ciò che desiderate, giorno per giorno. Nel montare il mobile in kit acquistato usate il senso pratico, non serve una laurea in ingegneria.