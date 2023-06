Scorpione, la situazione non sembra calma per amicizie e amore. L'oroscopo di domani, venerdì 30 giugno

L'oroscopo Barbanera di domani, venerdì 30 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Questo venerdì sul fronte economico vi regala qualche balsamica sorpresa. Entrate, in arrivo da rimborsi e lasciti, rimpinguano le “asciutte” casse. Un mago della finanza potrà darvi qualche buon consiglio, in merito a investimenti, mutui e prestiti.

Toro. 21/4 – 20/5

Dovrete fare buon viso a cattivo gioco e accettare un cambiamento di programma, per qualche imprevisto che si potrà verificare nello scorrere delle ore. Parlate dei vostri problemi con persone ricche di inventiva. Recupererete una sana obiettività.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il fatto che a livello emotivo oggi godete di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera professionale. Progetti a lungo termine. Senza motivi di distrazione, vi dedicate con impegno all’attività. La resa è eccellente, l’esecuzione ottima.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il mese finisce con un bellissimo trigono acquatico in gioco tra Mercurio e Saturno. Intuizioni risolutrici legate a doppio filo alla logica. Una brillante vivacità mentale con ottimi risultati nelle prove di studio e di lavoro. Ordine nei progetti.

Leone. 23/7 – 23/8

Il quadrato lunare segna una battuta d’arresto. Del tutto superabile, se saprete assumervi le responsabilità richieste senza piangervi addosso. In casa qualcuno esige da voi risposte chiare e promesse precise, non nascondete la testa sotto la sabbia!

Vergine. 24/8 – 22/9

Mercurio e Giove complici promettono un’ottima resa professionale. A un’insolita audacia, si aggiunge forza di volontà e fortuna. Meglio di così... In fatto di traguardi e di obiettivi raggiunti, la giornata supera di gran lunga le più rosee aspettative.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se state rivedendo dei vecchi progetti e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potrete correggere il tiro. Circostanze che sembrava fossero alla vostra portata si stanno complicando, ma non gettate la spugna!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La situazione non sembra calma per amicizie e amore, non fosse per Nettuno e Plutone che incoraggiano il cambiamento e sollevano l’umore. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. Non preoccupatevi di rendervi graditi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano fisico forse vi sentirete pigri e un po’ stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire realmente cosa desiderate. I viaggi, i sogni di gloria marciano nelle retrovie, e aspettano il momento buono per tornare alla carica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Bianca Signora in combutta con Nettuno instaura intorno a voi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Comunicativa in risalita e intese recuperate. Se avete questioni in sospeso da sistemare, concludete in fretta, non state troppo dietro ai dettagli.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rallentamenti e ritardi sul fronte lavorativo generano ansie difficili da tenere sotto controllo, se non facendo ricorso alla razionalità. Dovreste fare una serena autocritica, ampliare la flessibilità, riconoscendo i vostri errori. Errare è umano.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione, come sempre, in fatto di grinta e intuito è una mano santa, e in più oggi, grazie a Saturno, sistema anche gli affari e agevola i progetti. Il cuore è in subbuglio... Osservate bene gli eventi, specie se qualcuno è entrato da poco nella vostra vita.