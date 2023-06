Pesci, oggi sì che ve la passate bene! L'oroscopo di mercoledì 28 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 28 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

L’empatia e la comprensione dello stato d’animo altrui vi permettono di agire nel modo migliore a qualsiasi stimolo che provenga dall’esterno. Lasciate via libera all’istinto, vi guiderà verso la fortuna e la buona riuscita di ogni iniziativa presa.

Toro. 21/4 – 20/5

Sebbene la Luna in Scorpione abbia sempre su di voi un effetto dissestante, oggi grazie al sostegno di chi vi ama, il turbamento sarà di breve durata. Anche se è estate, qualche ora di pioggia può capitare, prendetela con allegria e guardate avanti fiduciosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Affrontando gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena e occasioni da cogliere al volo. Dovrete fare qualche sacrificio, ma ne vale la pena.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Bianca Signora transita in Scorpione, e la vita oggi magicamente vi sorride. Soluzioni inaspettate, intuizioni fortunate, prendete la mira e farete centro! Cambiando angolazione, sotto la coltre della quotidianità potrete cogliere segnali rassicuranti in chi amate.

Leone. 23/7 – 23/8

Mercoledì non di tutta calma. I contrattempi, l’accavallarsi degli impegni e un po’ d’ansia vi mettono di cattivo umore. State sul chi va là. Basta uno stimolo, un sospetto per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi non c’è traccia del naturale riserbo e della timidezza, siete carichi e pimpanti. Approfittatene per lanciarvi in esperienze nuove, senza ansie. Serata ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela, con dessert a luci... soffuse.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Intraprendenti e pronti a osare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l’equilibrio per acquistare maggiore autonomia. Con le unghie e con i denti, difendete i vostri spazi da chi vorrebbe imporvi la propria visione della vita.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Passione e spirito d’iniziativa. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione. Idee e desiderio di rinnovamento. Andate avanti! Fase proficua per le operazioni finanziarie, investimenti, accensione di mutui e compravendite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata fatta apposta per l’introspezione, per ascoltare la voce interiore e fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal baccano. Distante mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie all’apporto di efficienza e spirito costruttivo, la vostra attività procede speditamente. Determinazione, tenacia: tutto sotto controllo. Siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporvi per un incarico di rilievo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cupi, ombrosi, non risparmiate critiche alle persone vicine, ma non siete d’altra parte disposti ad accettare appunti di nessun genere. Sonno con sogni non proprio tranquilli, che al risveglio vi rendono di umore cupo. Oscure fantasie.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi sì che ve passate bene! Complici l’intuizione e la sensibilità, sembra che qualsiasi problema si risolva senza nessuno sforzo da parte vostra. L’impagabile sensazione che le cose scorrano con facilità vi dà la carica per un’ampia libertà d’azione.