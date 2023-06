Cancro, tenete a freno orgoglio e suscettibilità: l'oroscopo di oggi, lunedì 26 giugno

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 26 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Creatività, impeto, desiderio di esprimervi. I numeri per realizzare dei grandi progetti li avete tutti, ma, come i veri eroi, farete ogni cosa da soli. Prendetevi la responsabilità di agire, però senza la pretesa di ottenere subito tutto quello che volete.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti nella sfera lavorativa e finanziaria. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una giornata frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per la carriera e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare. Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati superiori alla media ve li conquisterete sul campo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la suscettibilità. Potrete così muovervi con agio dandovi il permesso di essere come siete. Non è il caso di mettere in moto progetti ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine, la voglia manca.

Leone. 23/7 – 23/8

L’impulsività è una cattiva consigliera nelle relazioni, seguite le linee guida della Bianca Signora in Bilancia: pazienza e disponibilità all’ascolto. L’umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. La condotta dei figli crea tensioni? Forse vi aspettate troppo. Mantenete uno stato d’animo sereno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti in ambito lavorativo. Non è questo il momento per togliervi qualche sassolino dalla scarpa, finireste per combinare pasticci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La professione riserva sorprese gradite e potrà davvero cambiarvi in meglio la vita, se saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe la sfera affettiva. Un colpo di fortuna!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritroverete voi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente intorno. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono a vostro favore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdete mordente: rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. I problemi si risolveranno. Un temporaneo calo di determinazione e costanza non desta preoccupazioni. Spirito conflittuale.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un duello all’arma bianca fra il partner e gli amici e voi nel mezzo? Potendo, date un colpo al cerchio e uno alla botte, altrimenti defilatevi... Rapporti burrascosi con il partner? Forse pretendete troppo e lo pretendete subito. Ammansitevi!

Pesci. 20/2 – 20/3

Dispute e polemiche in ambito lavorativo? Se non vi riguardano direttamente, meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati. Una gita con la famiglia. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni.