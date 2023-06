Gemelli, instabilità e umore in caduta libera. L'oroscopo di domani, domenica 25 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 25 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Soprassedete ad alcuni impegni troppo vincolanti e svagatevi in allegra compagnia. O almeno non lasciate che la domenica passi in completo silenzio. Avete alte ambizioni, ma sapete dare il giusto valore alle cose da fare, alle vostre reali priorità.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata perfetta per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, invitare amici a cena, sfoggiando il vostro talento ai fornelli. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che vi dà una mano in termini di buonumore e voglia di fare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Instabilità e umore in caduta libera, a causa di critiche ingiustificate, sono gli effetti più evidenti dell’odierna configurazione astrale. Se avete un rapporto collaudato, il partner capirà il vostro disagio e vi sorprenderà con una bella iniziativa.

Cancro. 22/6 – 22/7

La giornata non promette meraviglie, ma assicura che, se affronterete un problema che vi sta a cuore con buona volontà, troverete la soluzione. Decisioni importanti, progetti “accasanti” e iniziative coraggiose hanno il beneplacito delle stelle.

Leone. 23/7 – 23/8

Lasciate da parte le battaglie quotidiane e trovate spazio per rigenerarvi nella natura. Se vi guarderete intorno, scoprirete delle belle sorprese. Per i single possibili novità, per le coppie che hanno deciso di fare un viaggio, la scelta si rivelerà indovinata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Forse non tutto filerà liscio, specialmente per l’amore, ma animati da una bella grinta, quali che siano le vostre aspettative, non rimarrete delusi. Riflessioni, emozioni, sentimenti: un bel bandolo! Vivete nel presente, non scappate e ne verrete a capo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Godetevi una domenica proficua, costellata di ispirazioni creative, intuizioni e desideri che al momento giusto potranno tradursi in realtà. Evitate di isolarvi e fate partecipe chi vi sta vicino delle vostre perplessità e delle speranze per il futuro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giorno di riposo, ma da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o coltivando un hobby che vi darà soddisfazioni. Amicizie e famiglia non conoscono intoppi, il partner sostiene i vostri sogni e la forma è buona.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Situazione non esaltante. Malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l’ambiente familiare un campo di battaglia minato. Fate attenzione a come parlate. Se avete in programma una vacanza o uno spostamento, potendo rimandate, partirete più tranquilli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un persuasivo cocktail di logica e senso pratico vi invita a inoltrare proposte, richieste e reclami. Niente paura: saranno ben accolti! Sfornate idee ambiziose. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare dei risvolti amorosi imprevisti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Apertura al nuovo e progetti da realizzare. Con un po’ di rischio, potrete cogliere al volo buone occasioni, e questo vi renderà energici e creativi. Potete muovervi contando sull’appoggio di persone che vi vogliono bene. Intuizione e fantasia, le vostre armi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alti e bassi nei sentimenti. Siate disponibili a mettervi in discussione, piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non vi somiglia. Il fatto che qualcosa vada stortonon indica una sconfitta, può essere segno di disorganizzazione.