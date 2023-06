Ariete, la giornata è perfetta per l’amore. L'oroscopo di oggi, giovedì 22 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 22 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata è perfetta per l’amore. Per trovarlo, se ne siete alla ricerca, rinnovare promesse, lanciarvi in dichiarazioni appassionate. Pensando positivo, risolverete alcuni contrattempi che intralciano il vostro cammino professionale.

Toro. 21/4 – 20/5

Orgoglio, testardaggine e gelosia in amore potrebbero crearvi qualche complicazione. Evitate le parole e gli atteggiamenti sopra le righe. Supererete colloqui di lavoro ed esami, ma con fatica, stress e ritardi rispetto alla tabella di marcia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grandiosa ed espansiva la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. L’unione fa la forza! Appoggi importanti. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo.

Leone. 23/7 – 23/8

Entusiasmo e passione non vi mancano, ma se l’interlocutore vi ostacola o vi contraddice, perdete il controllo dei nervi e sparate parole grosse. Ruggire serve a poco, molto meglio proporvi con autorevolezza, nel rispetto comunque delle altrui opinioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti nella professione. Agendo d’impulso potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese dei familiari, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il vostro “protagonismo” potrebbe risultare un po’ disarmonico e attirarvi qualche critica. Moderatevi! Occhio alle cadute di stile. Un bel mix di azione, decisionismo e rapidità di esecuzione favorisce una socialità ricca di sorprese.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Trascinati dalle emozioni, assumete posizioni alquanto discutibili. Non impuntatevi, se non volete perdere... la faccia. Orgoglio e gelosie. Mantenete il centro, anche se intorno a voi tutto gira vorticosamente: avete un perno saldo e robusto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ogni cosa s’incanala nella direzione giusta e a voi spetta soltanto l’onere di raccoglierne i frutti. Incontri emozionanti da non dimenticare. Dimostrazioni di stima da parte di tutti, per una trattativa portata a termine con impareggiabile bravura.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice un’abile organizzazione, sbrigherete al meglio gli impegni. Questioni relative a spartizioni o eredità saranno al centro dei vostri pensieri. Possibile la nascita di forti attrazioni con persone che ruotano nel vostro stesso ambiente lavorativo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Spese azzardate, impennate d’orgoglio, pretese esagerate, vincoli difficili da accettare. Voglia di libertà dai doveri familiari che non trova spazio. Nel parlare non fatevi prendere dalla foga. Rischiate di compromettere collaborazioni indispensabili per l’attività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcuni conflitti in famiglia che covano da tempo necessitano di decisioni importanti. Sollecitate le persone coinvolte a prendere posizione. Attrazioni improvvise vi colgono di sorpresa. Se siete liberi da legami, lasciatevi dolcemente andare.