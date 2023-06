Acquario, tenetevi alla larga dai guai: l'oroscopo di oggi, mercoledì 21 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 21 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

A sollevare l’umore, oggi interviene con piglio deciso la Luna in Leone, la quale, sollecitando l’autostima, vi regala un mercoledì sorridente. Ottimi gli spunti creativi e l’ambizione che mettete in campo. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi che la Bianca Signora vi guarda di traverso, i doveri quotidiani vi costano fatica e gli altri invece di darvi una mano sembrano ostacolarvi. Prendete atto che a rendervi nervosi può essere la sensazione di girare in tondo senza centrare il bersaglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel lavoro, studiate con attenzione la situazione: individuerete le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. La serenità amorosa è a portata di... cuore, se saprete valorizzare il sentimento e non darete niente per scontato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il Sole entra nel vostro segno, e apre le porte all’estate. Davanti a voi si schiudono nuovi orizzonti. Ponetevi in ascolto della voce interiore. Intuito e inventiva per affrontare con maggiore sicurezza impegni e prove di un certo spessore.

Leone. 23/7 – 23/8

Nelle attività di routine procedete, più complessa invece la concretizzazione immediata degli obiettivi. Sconsigliati i colpi di testa. Tenete a freno la voglia di spendere e spandere. Controllate il budget familiare. L’amore segna il passo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La carriera procede spedita, anzi di più, assume un ritmo accelerato. I liberi professionisti fanno passi avanti, hanno la stima di chi conta. Chiarite una questione controversa, sviluppate un’idea operando con il vostro naturale discernimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Inviti e sorprese allieteranno il passare delle ore. Vitalità, entusiasmo, comunicativa. Atmosfera ideale per dar sfogo alla voglia di mondanità. Buone chance di realizzare un progetto importante che appagherà le ambizioni e le inclinazioni personali.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete sorretti dall’ottimismo della volontà, nonostante le circostanze vi remino contro. Ragionare con calma produce buoni risultati. Cercate di evitare gli avvenimenti palesemente conflittuali e siate generosi con chi vi circonda.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nella professione, in amore e in società. Incisività, mordente, forza di persuasione. Se volete assicurarvi appoggi utili, dettate le vostre condizioni, verranno accettate a occhi chiusi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Strappati con forza alle strane fantasie dei giorni precedenti, diventate i protagonisti attivi odierni. Sfoggiate un piglio vincente. Lavoro di routine. Una buona organizzazione vi permetterà di ovviare a qualsiasi inconveniente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tenetevi alla larga dai guai! Non vale la pena di intestardirvi su questioni di principio. Avete mete importanti da raggiungere, concentratevi in quella direzione. Tendenza a non seguire le solite regole e limitazioni, e a voler uscire a ogni costo dalla quotidianità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Correggete la tabella di marcia e date seguito al desiderio di viaggiare o a nuovi interessi, oggi che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi vi ama desidera maggiori dimostrazioni d’affetto, dategliele pure: siate generosi nel donare carezze.