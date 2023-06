Ultimo e Totti in delirio per Vasco a Roma, a Palermo c'è già chi ha piazzato le tende

Il Komandante ha infiammato i cuori dei 60 mila presenti allo stadio Olimpico di Roma per il secondo dei due concerti del suo tour nella capitale. Tra i fan in delirio per l'evergreen Vasco Rossi c'era anche l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, in compagnia della sua fidanzata Noemi Bocchi. In diretta sul profilo Instagram del campione romano, per la prima volta non per mano dei paparazzi, Totti si è mostrato in compagnia della Bocchi, nuova love story dopo il fallimento del matrimonio con Ilary Blasi.

Ma la coppia non era sola. Insieme a loro, a quanto pare per un incontro casuale, il cantante Ultimo. Storie, reel e dirette hanno raccontato il ritorno a Roma del Vasco Live, che ha aperto il suo concerto capitolino con un Dillo alla luna, in un crescendo che ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico. Totti e Ultimo, insieme dall'inizio alla fine, hanno scandito per i loro fans le canzoni del cantautore modenese. Da Canzone a Ogni volta, da Sally a Rewind, da Brava Giulia ad Albachiara, il Kom ha incantato ancora una volta come da 40 anni a questa parte.

Finita la due giorni romana, l'occhio di bue si accende adesso su Palermo dove è già partita la febbre per Vasco, per i concerti del 22 e 23 giugno. Con quattro giorni d'anticipo c'è chi prova disperatamente a trovare ancora biglietti, già finiti da mesi, e chi ha già piazzato le tende nell'area davanti allo stadio Renzo Barbera.