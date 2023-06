Gemelli, sarete molto affascinanti: l'oroscopo di venerdì 16 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi venerdì 16 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Armonica a Venere, la Bianca Signora in Gemelli mette in luce il lato più spigliato e intraprendente del vostro carattere. Socievolezza in rialzo. Pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile capace di affascinare chiunque vi avvicini.

Toro. 21/4 – 20/5

È arrivato il momento di sfruttare l’aspetto favorevole di Saturno, cercando, per quanto è possibile, di stringere alleanze con persone fidate. Proponete progetti di collaborazione, cercate l’appoggio e il sostegno degli altri: troverete le porte aperte.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l’appoggio lunare, Venere e Mercurio moltiplicano fascino e simpatia accompagnandovi verso una giornata serena. Gente simpatica e voglia di comunicare. Se metterete a fuoco i problemi, troverete soluzioni potendo contare su persone pronte a darvi una mano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una lieve inquietudine, che non riuscite a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo! Una sana dose di introspezione e l’interesse per questioni trascendenti potrebbero aiutarti in questo momento.

Leone. 23/7 – 23/8

Se attualmente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi, tra feste e cene d’affari il bisogno di protagonismo trova la sua soddisfazione. Grandiosa la Luna in Gemelli che alleggerisce l’umore e sollecita la curiosità proponendovi nuovi contatti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il transito della Bianca Signora in Gemelli ha sempre un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa! State percorrendo una strada vincente che s’affaccia su un bel panorama, non rovinate tutto con l’insicurezza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dai Gemelli, la Luna e Mercurio lanciano segnali interessanti a Venere. Specialisti nelle pubbliche relazioni, oggi siete al top e in società spopolate. Venerdì fervido di idee, progetti, occasioni di cambiamento che favoriscono piccoli o grandi viaggi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per quanto siate tendenzialmente diffidenti, concedete spazio alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Coltivare la fiducia, l’ottimismo e la trasparenza. Evitate le situazioni incerte, confuse e complicate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’opposizione lunare vi mette di fronte alla necessità di rivedere le vostre opinioni, le quali non è detto che siano in assoluto le migliori. Fare un passo indietro, piuttosto che andare avanti, potrebbe servire per prendere la rincorsa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Tutto in regola. Giornata produttiva e di grandi soddisfazioni soprattutto sul fronte economico. Contatti da salvare in rubrica: vi torneranno utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano l’ambizione, ma inevitabilmente ciò vi attira inimicizie.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna e Mercurio in trigono: con queste credenziali, il fronte affettivo è luminoso. Serata divertente, la vostra simpatia vi assicura uno stuolo di fan. Siete a vostro agio. La compagnia vi entusiasma e persino la dolce metà oggi vi trova irresistibili.

Pesci. 20/2 – 20/3

Momento «ni». Tasti dolenti la famiglia e il partner: tra musi lunghi, pretese e distrazioni, il vostro bisogno di essere considerati rimane inascoltato. Lo scenario è più promettente di come lo dipingete. Sapete di poter contare su protezioni e lampi intuitivi.