Oroscopo della settimana, nuova carica per i Gemelli: sorprese nel weekend

Settimana di brillante ed iperattivo Mercurio, che riaccende la vis comunicativa e sociale dello zodiaco, mentre Saturno inizia un moto retrogrado che rinuncia a trattenere alcuni dei dodici… Buona settimana a tutti!

Ariete

È tempo di una comunicativa nuova, e questa settimana inaugura un nuovo modo di porvi rispetto a tutto ciò che vi circonda, grazie ad un sostegno tangibile di un ritrovato Mercurio che torna a fare il suo dovere ecco che la vostra realtà sembra davvero esigere aperture ed idee nuove, anche il week end sarà incisivo su questo versante ma cambiando solo frequenza, infatti nel mondo delle vostre relazioni sentirete il bisogno di dichiarare qualcosa, anche se vi siete sentiti traditi o sconfitti da qualcuno a cui ancora pensate, e per questo ribalterete la situazione...

Toro

Le stelle esigeranno da voi un comportamento decisamente più austero e pieno di grande risolutezza pratica, forse perchè siete stati un po' troppo ottimisti nello svolgere alcune occupazioni o scelte adesso sentite il bisogno di essere molto più pragmatici, ed ecco che le stelle a volte vi vorranno esigenti persino in amore dove concederete meno di quanto di solito date, mentre il week end grazie al forte influsso della luna si farà ancora più lucido nel valutare la reale situazione sentimentale che forse non è mai stata come la volevate vedere...

Gemelli

Un bellissimo inizio per voi che state ora vivendo il vostro vero periodo con molti aspetti che sembrano riattivarvi riaccendervi e darvi quella carica che da tempo non sentivate, anche se non mancheranno analisi e valutazioni anche molto acute da parte vostra sulla vostra vita, e sui possibili nuovi progetti sopratutto se avete in mente qualcosa da fare con il partner o qualcosa da fare nel weekend che potrebbe riservarvi delle piacevolissime sorprese, incontri e riprese di relazione sembrano infine possibili, mentre la vostra realtà professionale vi vuole molto più come front di molte situazioni importanti...

Cancro

In questa settimana potreste avere la sensazione di sentirvi un po' presi da emozioni e da sensazioni non troppo armoniche ed è dovuto al fatto che Saturno tenderà a mettere in discussione una serie di assiomi che credevate fondanti della vostra realtà procurando dubbi o incertezze e la messa in discussione di tantissime direzioni e relazioni amicali che forse vi confondono un po', anche il fatto che Plutone è tornato a pungolarvi contribuirà a fare venire fuori qualche verità nascosta, eppure c'è una magnifica Luna che vi chiederà di fidarvi solo di voi stessi e del vostro istinto, non fatevi confondere quindi ed andate dritti per ciò che sentite veramente dentro il cuore...

Leone

Probabilmente in questa settimana sentirete il bisogno di confrontarvi, di darvi moltissimo in termini di conferme e di eliminare direzioni improduttive, sarà Mercurio a personificare una persona con cui vi confiderete ed avrete il massimo dell'ascolto anche alla luce di un' elisione dell' incombente saturno che vi lascia una visione delle cose intorno a voi molto più lucida e libera da tantissimi elementi di disturbo... anche da colleghi poco leali o da promesse lavorative che non sembrano aver rispettato gli accordi iniziali, forse in questo periodo un po' di vaghezza in più non guasterà visto che preferirete agire nelle retrovie piuttosto che essere manifesti, mentre Venere e Marte nel vostro segno sembrano farvi dare il meglio in amore...

Vergine

È una settimana che esigerà molto da voi, dandovi modo di dare delle risposte che molti aspettano o in taluni casi pretendono da voi, siete eccezionali con l' analisi e l' abilità descrittiva e molto chiari ma vi sentirete un po' riluttanti rispetto ai referenti di interlocuzioni non sempre gradevoli, eppure la quadratura della Luna suggerisce che in questo momento in cui andrete quasi in automatico, avete molta voglia di esternare una serie di emozioni e sentimenti che proprio non riuscite a trasferire verso un ascolto concreto e pieno di affetto, cercherete tra i vostri affetti il referente giusto, e vi ricorderete che per quanto siete assolutamente dei razionali anche voi avete il bisogno di perdervi in un sogno che da tempo carezzate...

Bilancia

Potete finalmente dire che il lungo periodo di stasi e di sensazioni soffocate che sentivate si è finalmente sbloccato ed adesso ricominciano i dialoghi e le relazioni, ma anche da parte vostra la voglia che i vostri messaggi arrivino, e che le vostre vicissitudini vadano verso qualcosa di evolutivo, alcuni di voi si sentiranno iperattivi e pronti a sfruttare quel bellissimo Mercurio di trigono che sembra darvi la carica giusta per dialogare ed avviare nuove relazioni, mentre intanto il tempo scorre e si risolvono delle situazioni legate all' organizzazione della vostra vita e della vostra famiglia in maniera ottimale anche in barba ai vostri timori e paure, attenti in ultimo agli ex...

Scorpione

Sicuramente siete il segno che più di tutti subisce la retrogradazione di Saturno e quella del vostro astro Plutone, ed ecco che potreste avere la sensazione che cose appena iniziate si siano arenate, al di là dell'impegno profuso o dell' interesse sentimentale che nutrivate, le stelle però vi regalano un escamotage Mercuriale e tutta la potenza della Luna che ci terrà ad apparire e farvi apparire, cercando sempre qualcosa ma indicandovi che è chiarire qualcosa di importante con una persona che veramente supererete questa fase di stasi...

Sagittario

Questa settimana le stelle vi vedono versati in una delle vostre migliori attitudini, quella di intervenire nella vita degli altri salvandola e rendendola più semplice risolvendo le loro problematiche, la vostra proverbiale generosità si esprimerà così e non vorrete Venere e Marte tutti e solo per voi, anche se rimane in sottofondo una certa insofferenza per il semplice motivo che sembrate aver posposto una ricerca di qualcosa che soddisfi i vostri personali bisogni, e che cambierebbe di molto le condizioni della vostra vita, ed eccovi di nuovo pensare alla vostra realtà in maniera un po' agitata e frenetica, qualche ritorno dal passato nel wek end tanto per non essere esenti neanche voi dalla retrogradazione di Saturno et voilà...

Capricorno

È chiaro che chiunque scriva di stelle tende sempre ad incoraggiare le diverse nature zodiacali ad esprimersi nelle maniere più congeniali, ma studiare i transiti serve proprio a capire quando è opportuno dare voce ad alcune pulsioni e quando invece proprio non è il momento, ed è ciò che le stelle traducono visto che sarete quelli che subiranno uno scontro tra Mercurio nemico e Saturno, il vostro pianeta, in moto retrogrado, siccome le stelle suggeriscono che potreste compromettere alcuni rapporti di lavoro o sentimentali se seguirete la foga dialettica che vi pervaderà, il consiglio dello zodiaco è quello di essere quanto più diplomatici possibili e di trattenervi, anche perchè ciò che veramente vi duole è qualcosa che ha a che fare con un sentimento che vi turba e che avete difficoltà a gestire...

Acquario

Un magnifico Mercurio per voi che riaccende la parte più stupefacente del vostro essere, un vulcano di idee è come venite percepiti per adesso che state sfornando moltissime idee nuove e nuovi traguardi professionali e sociali raggiunti, ma mentre tutti vi guardano così e voi siete ben contenti di vedere che gli stimoli non vi difettano per adesso dentro di voi si agita sopratutto in questa settimana una sensazione quasi claustrofobica relativa ad alcuni pensieri e responsabilità che forse non volevate, eccovi quindi impegnatissimi a distrarvi e a fare strage di conquiste, mentre il cuore si consolerà pensando che non è il caso anzitempo di crucciarsi per delle cose che solo il tempo potrà guarire...

Pesci

Il mal funzionamento di Saturno che occorrerà da questa settimana sembra portarvi a fare del vostro meglio per lasciarvi alle spalle pensieri e stasi sentimentale, vorrete agire più istintivamente senza programmare in maniera pedissequa, e rinunciando a schematizzare in aree di sicurezza anche i vostri sentimenti più profondi, ed eccovi aprire una finestra di ritrovate creatività che lascia le cose importanti dove sono, ma che ridinamizza tutte le vostre pulsioni, complice anche il potere delle Luna che vi aprirà come non mai al sentimento segreto, ma non vi sarà amico Mercurio, per cui discrezione, parlate poco e non fatevi inquinare dai pareri altrui...

