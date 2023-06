Oroscopo, calo di energie per i 12 segni: fase di riflessione per i Gemelli e per i Pesci

Vi sentite forse stanchi di aspettare una bella stagione che tarda ad arrivare dopo un lungo inverno di fatiche? Stufi di ripetere le stesse cose all'infinito mentre tutto sembra fermo?

Tranquilli, è solo l' effetto ritardante di una quadratura Sole Saturno che come ogni anno per un po' fa sentire i segni zodiacali stanchi ma in piena fase di accumulo per esplodere tra una settimana in una meravigliosa estate dinamica. Vi racconto cosa i due astri vogliono generare nei dodici segni.

Ariete

Questo aspetto di quadratura Sole/Saturno si svolge con il sole a favore, quindi con una curiosa e vogliosa liberazione di uno stato di mutismo sentimentale che da troppo tempo vi accompagna, mentre Saturno vi fa ricordare le insicurezze del passato non del tutto superate, la morale di questo aspetto per voi è che non dovete avere paura di parlare di sentimenti con chi vi piace... coraggio!

Toro

È un aspetto che intercetta i vostri gradi, li supera, li chiude e vi fa avere la sensazione che tutto sia fermo o che qualcosa vi impedisca di esprimere al meglio la vostra vitalità. Ma è solo una battuta in ritirata saggia che i pianeti vogliono suggerirvi onde evitare di impelagarvi o di intervenire in cose e relazioni di cui potreste fare le spese, lasciate che gli eventi possano parlare da sé e snodarsi verso le naturali evoluzioni.

Gemelli

Siete uno dei protagonisti di questo aspetto che sembra volervi dare una prova della vostra capacità di sopportazione. Infatti accordi e disaccordi, limiti e spese, patrimoni o gestioni familiari sembrano il punto cardine di tutto, ma anche sentimentalmente con il partner c'è molto su cui addivenire a compromesso. Ed ecco che anche se un po' riluttanti, fate in modo di raggiungere uno stato di mediazione che servirà a confermare la pace che state cercando.

Cancro

È un aspetto che vede Saturno a favore ed il Sole silente nei vostri confronti, anzi, più che silente nascosto. Ed ecco che le stelle traducono che avete bisogno di ferrarvi con il lavoro rendere solidi i vostri affetti e manifestare meno lunaticità o impulsi, o sentimenti impossibili che potrebbero compromettere lo stato eccellente che avete a fatica conquistato. Quindi siate cauti e qualcosa tenetevela per voi.

Leone

Per voi re della giungla zodiacale ecco che si profilano delle ricollocazioni di significato, sopratutto nella relazione ed in tutto ciò che potrebbe avere a che fare con gli accordi i patti ed i contratti. Per voi che venite da un lungo periodo in cui reinventarvi è stato fondamentale ed accettare che ciò che credevate chiaro non era poi così limpido, val la pena chiarire. Ma sarà di rigore non ruggire... o rischiate di peggiorare al situazione.

Vergine

Per voi che siete sempre ligi ai vostri doveri, potreste trovarvi in una condizione in cui certi impegni presi o condizioni lavorative potrebbero condizionare la vostra vita ed il sistema nervoso in maniera molto logorante. In pochi comprendono la forza della vostra etica e la grandissima capacità di sopportazione. Troverete la maniera di rendere semplice ogni soluzione, con Saturno in opposizione e le energie solari bloccate in quadratura vi stancherete ma raggiungerete il risultato.

Bilancia

Una strana alternanza di energie per voi a volte intermittenti, a volte esaltati, a volte stanchissimi e giù di tono, probabilmente non volete lasciare andare qualcosa che vi permetterebbe di evolvere, ma sarà necessario affrettarsi per dare al Sole modo di ricaricarvi di energie, insomma nel vostro caso stare bene e liberarsi di pesi o di relazioni che vi appesantiscono sarà una scelta saggia che se compiuta quanto prima, prima arriverà per voi la bella stagione!

Scorpione

Mentre Saturno è a favore e vi obbliga a fare i conti con l'economia e situazioni lavorative ormai troppo logore e poco efficaci, si fa strada in voi una ricerca sentimentale che vuole eliminare gli errori di impostazione del passato, anche se siete tra quelli che si sentono messi più in panchina di altri in questo momento delle vostre vite, state maturando sapientemente la piena coscienza dei vostri limiti, il che è assolutamente un bene.

Sagittario

Se c'è una cosa che proprio non sopportate è la poca coerenza o la poca chiarezza degli altri. Avete ascoltato di tutto ed il suo contrario in questo momento della vostra vita, e siete veramente perplessi, come se alcune parole date non avessero nei fatti avuto valore, o come se non sentiste di potervi affidare in quanto vedete un campo minato un po' ovunque. Non sempre siete la soluzione a tutto, e questa volta prendetevi un po' di ferie mentali dagli altri, c'è una vita sentimentale da ricostruire, concentratevi su quella!

Capricorno

Forse un po' distratti e forse più che temere che non accada nulla siete fermi nella contemplazione del fatto che sembra essere accaduto l' imprevisto, ovvero che qualche sentimento possa esservi sfuggito di mano. Stanchi e provati per un lungo lavoro di ristrutturazione del vostro ambito professionale, familiare e progettuale, ecco che qualcosa vi ha abbagliato e vi ha colpito al cuore, una certa inquietudine sentimentale si manifesta nonostante il vostro granitico autocontrollo.

Acquario

Più che sentirvi fermi vi sentite invasi, come sempre non riuscite a tollerare che qualcosa, qualcuno o il tempo decidano per voi, eppure siete in contemplazione di tutto modulando ciò che vi sentite di fare e cosa no. Avete imparato a disciplinarvi facendolo comunque senza lanciare strali elettrici, mentre in amore ponete sempre una certa resistenza perché non volete proprio in questo momento darvi con ancora i sospesi di situazioni che vi impediscono di tirare fuori il meglio di voi.

Pesci

Questo aspetto fonda uno dei suoi cardini proprio nei vostri gradi. Il possente Saturno che vi ha chiesto un alto prezzo in termini di fatica e stress, ma che vi ha ripagato con solidità sentimentali, il Sole in acerrima quadratura invece vi fa sentire stanchi e provati, ma non tralascia di obbligarvi a rendervi più coscienti delle esigenze altrui ed anche del partner che pur amandovi ha bisogno naturale di difendere qualcosa per sé. Forse state imparando a lasciare lo spazio giusto senza creare dipendenze.

