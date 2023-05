Domenica perfetta per il Toro: l'oroscopo di oggi, 14 maggio

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 14 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualcuno vorrebbe mettervi in testa una preoccupazione? Ma voi siete già indaffarati con i fornelli e non volete ulteriori pensieri. Mentre il sugo cuoce, passate l’aspirapolvere e date una lucidata risparmiando parecchio tempo.

Toro. 21/4 – 20/5

Domenica perfetta, grazie alla Bianca Signora in sestile con Urano e il Sole. Qualunque cosa vogliate fare, ci riuscirete senza troppo sforzo. La fantasia abbonda, e se vi manca un ingrediente per il dolce, lo sostituite senza battere ciglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avreste voluto un po’ di tempo libero tutto per voi, ma purtroppo le faccende rimaste arretrate sono davvero molte: che faticaccia, però! Se ultimamente il partner non vi ha mostrato tutto il suo affetto, pretendetelo con dolce fermezza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Utilizzate la sensibilità della Luna in Pesci, per scoprire ciò che più piace a una persona, e provare così ad accontentarla nelle richieste. Se qualcuno commette un errore di valutazione, non state a guardare: provate a fargli cambiare idea.

Leone. 23/7 – 23/8

Mentre gli altri vanno avanti, voi potreste rimanere indietro, colti da un piccolo dubbio. Eppure è proprio così che vi godrete il panorama. Alla fine non vi importa molto arrivare per primi. Ciò che conta è assaporare e gustare ogni istante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non prendete troppo sul serio la contrarietà della vostra dolce metà. A tutti può capitare un momento di stanchezza. Dimenticate le offese. Se in casa l’atmosfera è rovente, non sarebbe meglio uscire per cambiare aria? Chiamate un amico.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La gelosia si fa sentire più del dovuto? Almeno utilizzatela per rafforzare e vivacizzare un rapporto a cui tenete invece che per raffreddarlo. Lasciate spazio all’altro nelle sue decisioni personali. E quelle di coppia invece prendetele insieme.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Più estrosi ed estroversi del solito, per merito del trigono della Luna. Certo, c’è chi pretende troppo, ma voi gli rispondete a tono senza arrabbiarvi. Meglio dire subito le cose non appena i sentimenti si presentano. Non accumulate la pressione!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Occhio al nervosismo della dissonanza lunare, o potreste inimicarvi qualcuno senza volerlo. Perché rovinare un rapporto per una bazzecola? La famiglia vi richiede più tempo e alcune passioni le avete tralasciate. Conciliare tutto? Un sogno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sapete come rimediare alle distrazioni di qualcuno. Ora però non fategli pesare il vostro contributo più del dovuto. Che amici sareste? Invece di una telefonata, preferite raggiungere il diretto interessato per parlargli a quattrocchi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il coraggio non è alle stelle, almeno per oggi. Perciò riponete sogni di gloria o di strabilianti conquiste, accontentandovi di un buon dessert. Almeno un giorno a settimana potete concedervi il lusso di uno sgarro a tavola. Piccolo peccato di gola!

Pesci. 20/2 – 20/3

L’armonia del Sole e della Luna si riversa sui rapporti umani. Se dovete chiedere scusa di un vostro atteggiamento passato, fatelo quanto prima. La vivacità di Urano è un toccasana all’interno della relazione a due. Romanticismo sempre à gogo

© Riproduzione riservata