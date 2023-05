Ariete, ottime possibilità di rimpinguare il portafogli. L'oroscopo di oggi 13 maggio

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 13 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Ottime le possibilità di rimpinguare il portafogli, grazie al sestile lunare con Giove. Spendete qualcosa in più anche per la vostra salute. Negli affari una situazione bloccata trova da sé la soluzione, e voi non avete fatto quasi nulla.

Toro. 21/4 – 20/5

Dovendo fare un discorso in presenza di molte persone, la Luna, Mercurio e Venere saranno di grande aiuto. Affabilità e ars oratoria sono dalla vostra! L’arte rende più interessante la vita. E un pizzico di colore in più in casa non sarebbe male.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’arrivo della Bianca Signora in Pesci vi mette di fronte a un dubbio, che non sarà facile sciogliere in un battibaleno come vorreste. Sabato intricato... C’è chi vi tira da una parte, chi dall’altra. Alla fine sarete l’ago della bilancia, che responsabilità!

Cancro. 22/6 – 22/7

Se in questo periodo avete scelto di pronunciare il fatidico sì, i buoni rapporti di Venere con Mercurio, Saturno e la Luna saranno un dono perfetto. Superate una crisi di coppia e tornate a vivere insieme, rinnovando le vostre rispettive promesse.

Leone. 23/7 – 23/8

Un timore infondato non vi permette di dare il massimo nel mondo degli affari. Per fortuna il weekend viene in vostro soccorso, donandovi relax. Cercate di convincere il partner a non spendere tutto nello shopping sfrenato, ma non sarà facile.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una persona non si comporta “a modo”, almeno secondo la vostra versione. Certo, se anche il vostro atteggiamento fosse stato più gentile... Con la Luna in Pesci, non vedete la realtà per quella che è. Difetto di vista? No, sensazioni errate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non credete più nella magia? Eppure la capacità di stupirvi di fronte a qualcosa, di provare meraviglia, non dovrebbe essere dimenticata. Non smettete di sognare, solo perché vi sembra che i sogni non si realizzino. In primis, gratitudine.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fine settimana carico di entusiasmo, grazie alla Luna nell’amico Pesci. E dopo aver sistemato la casa, potete uscire finalmente a divertirvi. Ottime energie. Prendete in mano le redini della situazione. Con la giusta compagnia fate faville.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non sopportate alcune limitazioni, tuttavia evitate di prendervela con le persone che vi sono vicine e che non c’entrano probabilmente nulla. Mitigate le vostre uscite e alcuni termini usati magari senza pensarci. Occhio alla quadratura lunare!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lasciate perdere alcune attività che vi portano fuori rotta. Pensate ai vostri obiettivi principali, dato che non potete seguire cento cose insieme. Alcuni passatempi sono più costosi di altri: fate un po’ di calcoli prima di intraprenderne alcuni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sollevati nell’animo e nello spirito da persone che si prendono cura di alcune faccende un po’ spinose. Rincuorati, proseguite senza paura. Negli affari non dovete fare tutto da soli. Potete contare su un team, almeno per ora, affiatato.

Pesci. 20/2 – 20/3

La serietà della congiunzione Luna-Saturno viene ampiamente mitigata dai numerosi astri che vi fanno l’occhiolino, divertitevi senza rimpianti! Non dimenticate la lealtà, con una persona in particolare. Coinvolgetela nel vostro peregrinare

