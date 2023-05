Gemelli, se non potete saltare l’ostacolo aggiratelo senza fatica: l'oroscopo di oggi, venerdì 12 maggio

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 12 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Evitate la superficialità di alcuni discorsi, che non vi aiutano a distinguere il nero dal bianco. Se volete la verità, occorre andare a fondo. Le chiacchiere sono tante, forse troppe in ufficio, e qualcuno potrebbe andare a fare la spia.

Toro. 21/4 – 20/5

Con una mente metodica e un’organizzazione precisa, in cui vi darà una mano Mercurio in sestile con Saturno, tutto sarà molto più facile. Non fatevi impensierire dai disaccordi nella coppia. Con le parole giuste arriverete a un compromesso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se non potete saltare l’ostacolo, potete sempre aggirarlo senza fatica. Idee geniali, ma non prive di senso pratico, grazie alla Luna in Acquario. Trovate il modo per rendere più facili le cose, sia per voi che per i vostri colleghi. Niente male!

Cancro. 22/6 – 22/7

Non vi lasciate intimidire dallo sguardo freddo di un vostro superiore. Voi avete sempre fatto il vostro dovere e non avete nulla da temere. I colleghi vi supportano facendo il tifo. Sapere che qualcuno ripone in voi la sua fiducia vi aiuta.

Leone. 23/7 – 23/8

La vostra dolce metà vorrebbe andare al cinema, ma a voi l’idea non entusiasma affatto. Tuttavia per il suo bene, farete un piccolo sforzo! I sacrifici saranno ricompensati da una profusione di affetto. Beh, allora ne valeva proprio la pena!

Vergine. 24/8 – 22/9

Troppi impegni serrati e voi non riuscite nemmeno a rifiatare. L’arrivo del weekend porterà a quella distensione che era ben necessaria. Molti gli stimoli, forse troppi. Certo, che a qualcuno avreste anche potuto dire di no per una volta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il richiamo del divertimento è più forte della voglia di studiare. Ma se si avvicinano esami o corsi di aggiornamento, meglio impegnarvi. Una persona cerca in tutti i modi di attirare la vostra attenzione, ma voi avete ben altri pensieri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Parlate molto, ma quanto ad agire vi sentite piuttosto bloccati. Paura per il giudizio di qualcuno a cui tenete molto o semplice pigrizia? Potreste sbagliare, certo. Ma che figura ci fareste, se neanche tentaste? Meglio correre il rischio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non prendete troppo sul serio alcune dicerie sul conto di una persona che conoscete. “Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”, recita il proverbio. A parte un po’ di nervosismo, al lavoro state dando il meglio di voi. Collaborazioni oneste e proficue.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non avete reagito con fermezza a un piccolo problema finanziario. Nulla di cui preoccuparvi, ma la prossima volta fate più attenzione. Persa l’opportunità di un incentivo, non vi resta che ricorrere ai risparmi. E la vacanza tanto sognata?

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata un po’ pesante, a causa dei rapporti burrascosi del Sole con la Luna e a sua volta con Urano. In più di un’occasione, vorreste tagliare la corda. Una crisi emotiva all’interno del rapporto a due, ma non fatene un dramma. Arriverà presto il sereno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con l’appoggio del sestile fra Mercurio e Saturno, farete scelte prudenti e serie, ed eviterete in ogni caso di mettervi nei pasticci. Benfatto! Se è vero che “chi non risica non rosica”, è pur vero che è meglio sapersi accontentare, almeno un po’.

