Scorpione, alcuni pregiudizi vi impediscono di vivere: l'oroscopo di oggi, giovedì 11 maggio

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 11 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

L’inizio della giornata non sarà il massimo, a causa degli effetti poco benevoli della quadratura lunare con Giove che sfumerà però via via. Non approfittate della svista di un collega per farvi belli al posto suo. Perdereste di sicuro un amico.

Toro. 21/4 – 20/5

L’arrivo della Luna in Acquario non porta notizie entusiasmanti, anche per via della dissonanza con Mercurio. Sapete come nascondere il malumore? Bando al nervosismo e all’intemperanza, provate comunque a “far buon viso a cattiva sorte”. Ci riuscirete.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’ariosa Bianca Signora in Acquario apporta idee preziose alla vostra mente eclettica e ricettiva. Eccovi al centro di discorsi filosofici intricati. Se volete che tutti comprendano, usate sinonimi semplici. O godete nel vedere gli altri in difficoltà?

Cancro. 22/6 – 22/7

Occhio alle emozioni che non sempre potete nascondere. Nel caso di un importante colloquio di lavoro, sarebbe di certo meglio non farvi assalire dal panico! Sfruttate positivamente la passione che ci mettete nel dimostrare la vostra attitudine, ma vietato strafare.

Leone. 23/7 – 23/8

Avreste desiderato eccellere e brillare in mezzo agli altri, ma l’opposizione lunare forse non ve lo ha permesso completamente. Volete la rivincita. Troppe le ore in ufficio. La vostra dolce metà giustamente vi chiede spiegazioni e non le solite scuse.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se le vostre energie non sono inesauribili, per oggi non vi lasciate intimidire e organizzate il da farsi delegando certe faccende. Per una carriera con i fiocchi dovete sgobbare non poco. Vale la pena fare qualche piccolo sacrificio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ascoltate il vostro istinto senza alcuna paura, ma con grande fiducia nelle vostre capacità, anche perché il trigono lunare vi facilita apertamente. Acume e orecchie tese vi aiuteranno a non cadere in vecchi tranelli e in truffe pubblicitarie.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Alcuni pregiudizi scontati vi impediscono di vivere rapporti umani sempre più intimi e profondi, per colpa della Luna che vi mette i paraocchi. Cercate una visione pura e non accontentatevi delle cose che già sapete sul conto di qualcuno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Animati dal sestile lunare, volete sempre dire la vostra, in ogni occasione, e avere l’ultima parola anche quando forse sarebbe meglio tacere. Imparate a distinguere i momenti adatti ad ascoltare da quelli in cui invece si richiede il vostro apporto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prima di lasciare il vostro segno, la Luna vi dà un piccolo suggerimento e un avvertimento, con la quadratura nei confronti di papà Giove. Non affidatevi al caso, e anche se avete un team affiatato... meglio ricontrollare tutto di persona.

Acquario. 21/1 – 19/2

La congiunzione Luna-Plutone vi invita alla prudenza e a mitigare o spegnere ogni contrasto sul nascere. Non gettate benzina sul fuoco! Sapete come tenere testa al partner, quando si tratta di qualcosa a cui tenete molto: la vittoria è vostra.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un amico vi chiede una mano in un progetto a cui tiene molto e anche se non avete né tempo né voglia, non ce la fate proprio a dire di no. La prossima volta dovete essere più concreti, perché “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”!

