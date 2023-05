Capricorno, Marte vi ostacola con imprevedibili insidie. L'oroscopo di domani, mercoledì 10 maggio

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 10 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Non tentate di voler fare per forza bella figura. Il divertimento deve essere rimandato, anche se di poco: che noia dover aspettare! Troppo testardi per cambiare direzione, eppure non vi manca l’intelligenza per capire il vantaggio.

Toro. 21/4 – 20/5

Il trigono lunare con il Sole e con Urano fa risplendere la vostra giornata. Momenti di grande intesa e armonia con la vostra dolce metà. Soddisfatti di un bel risultato, decidete di condividere gli onori con i colleghi, che generosità!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non è facile svelare i vostri sogni, anche perché gli altri non sempre li possono capire. Pazienza, non per questo non dovete farli! Troppo coinvolti in una storia personale per non rimanerci male a un diniego che avete ricevuto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Portare avanti una storia in maniera alquanto imprudente o troncarla sul più bello? Instabili e voluttuosi, per via della Luna opposta a Marte. Lavorate su voi stessi per ritrovare l’equilibrio quanto prima, e non avere più dubbi sul bene ultimo.

Leone. 23/7 – 23/8

La prudenza non è mai troppa nell’intricato mondo degli affari. Non perdete di vista gli obiettivi fondamentali o perderete tempo prezioso. Piccole critiche vi serviranno per migliorare magari laddove avete ancora qualche lieve difetto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Tra i favoriti della Bianca Signora, per oggi nessuno riuscirà a farvi perdere la concentrazione, per quanto ci provi anche con tutte le sue forze. Nel lavoro ci mettete il giusto impegno e le ricompense arrivano inaspettate. Siete compiaciuti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi sentite un po’ presi di mira, ma in realtà si tratta solo delle vostre insicurezze che vengono alla luce per via della dissonanza lunare. Non dovreste avere ansia, se state per affrontare una novità. Vivetela come una piacevole avventura.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Idee luminose e un piccolo colpo di fortuna rendono magica l’atmosfera. Se poi riuscite anche a evitare il traffico con una strada secondaria... Grazie al dialogo, in ufficio le cose vanno migliorando e anche voi avete fatto la vostra parte... Il bisogno di comunicare è piuttosto forte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se qualcuno parla poco bene di una persona che non è presente, lo redarguite con una bella ramanzina. Di certo con voi, non lo farà mai più. Siete chiari e netti con le parole e altrettanto pretendete che sia fatto con un contratto scritto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Marte vi ostacola attraverso imprevedibili insidie, ma voi sapete come reagire e avete sempre un asso nascosto nella manica da tirare fuori. Chi vi fa battere forte il cuore accetta di uscire insieme a voi. Non potreste essere più felici, che entusiasmo!

Acquario. 21/1 – 19/2

Prevedere tutto non è possibile, perciò mettetevi l’animo in pace, e accogliete il presente per come viene senza fare troppi meticolosi progetti. Liberatevi dalle aspettative che non vi fanno apprezzare le differenze e le sorprese sul cammino.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in Capricorno in sestile a Nettuno, siete molto euforici e non vedete l’ora di buttarvi nella mischia. Raccomandazione? Non vi serve. Alla prima divergenza di opinione, evitate di farvi cogliere impreparati e mostratevi magnanimi.

© Riproduzione riservata