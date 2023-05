Cancro, avete bisogno di un abbraccio ma vi vergognate a chiederlo: l'oroscopo di domani, martedì 9 maggio

L'oroscopo Barbanera di domani, martedì 9 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Contrariati dalla quadratura lunare e dalla testardaggine di qualcuno, vorreste trovare al più presto una soluzione, che faticaccia, però! Lasciate che ognuno segua la propria strada. Più che condividere la vostra esperienza, non potete fare.

Toro. 21/4 – 20/5

Magnetismo personale e successo in società, per merito del Sole in congiunzione con Urano. Di certo vi farete notare, e non poco! Avete già qualche idea su come festeggiare il compleanno, grazie all’ingegno di Mercurio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sintonizzatevi sui sentimenti positivi come gioia, speranza, altruismo, ed evitate invece quelli “bassi”. Vi sentirete già da subito meglio. È giusto esigere il dovuto, anche per una questione di dignità. Se poi voleste fare uno sconto...

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete bisogno di un bell’abbraccio, ma nello stesso tempo vi vergognate a chiederlo. Eppure non c’è niente di male. Più dialogo con il partner. L’opposizione Luna-Venere non vi mette al riparo da certe difficoltà nell’ambiente domestico.

Leone. 23/7 – 23/8

Dopo l’entusiasmo iniziale, dovete fare i conti con la routine del quotidiano, e non sempre è facile mantenere viva e guizzante la fiamma. Serve un pizzico di passione in più e magari anche un regalo inaspettato, sorpresa ben gradita.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla saggia Bianca Signora in Capricorno, tutto vi risulterà più facile e cose che prima non avevano senso prenderanno il loro giusto valore. Nella vita dovreste essere equilibrati invece che equilibristi. Camminate solo in territori sicuri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un piccolo errore di valutazione: la disarmonia lunare con il vostro segno non vi aiuta affatto. Avete preso fischi per fiaschi, dovreste ammetterlo. Potrete fare più bella figura, se non cercherete di nascondervi dietro uno scudo immaginario.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con i sensi ben all’erta, difficilmente vi sfuggirà qualcosa. E se doveste fare le ore piccole e lavorare fino a tardi, vi basterà un caffè in più. In un mondo di social e di rapporti virtuali, a volte vi manca proprio una bella stretta di mano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Aprite le finestre, per far entrare la luce del sole e l’aria frizzante della piena primavera nelle vostre stanze. La stessa cosa... con la mente. Avete bisogno di fare un piccolo bilancio, volete capire se la direzione intrapresa è quella giusta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in transito in casa vostra vi porta scombussolamento a causa dell’opposizione con Venere. Ma con il sestile a Saturno, vi riprenderete. Soluzioni innovative a portata di mano con il trigono lunare a Mercurio: nessuno avrà nulla da ridire.

Acquario. 21/1 – 19/2

La voglia di stare in mezzo alla confusione non è molta. Al caos del centro commerciale, preferite una passeggiata per le botteghe del centro. Non dovreste avere troppe aspettative per limitare la delusione, se mai il primo incontro andasse male.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il capo vi richiede di assumervi un incarico piuttosto delicato. Accettate senza indugio e grazie al sestile Luna-Saturno, farete un figurone. Non avete bisogno di tanto aiuto e potete fare gran parte del lavoro da soli. Certo, potendo scegliere...

