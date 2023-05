Gemelli, avete bisogno di cambiare aria. L'oroscopo di oggi, sabato 6 maggio

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 6 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

La voglia di fare non è molta, ma per fortuna l’arrivo del weekend vi permette di darvi al relax e di non concentrarvi su temi stressanti. Prendete la palla al balzo, e accettate l’invito di un amico per una passeggiata in mezzo al verde.

Toro. 21/4 – 20/5

Riuscirà qualcuno nell’ardua impresa di farvi cambiare idea? Forse una persona della quale vi fidate ciecamente o a cui volete molto bene. Occhio all’ostinazione causata dalla Luna opposta a Urano, meglio saper fare anche dietrofront.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avete bisogno di cambiare aria, in quanto le quattro mura di casa vi stanno strette. Difendete gli spazi, ma senza esagerare con le lamentele. Un nuovo incontro potrebbe farvi girare un po’ la testa, ma non la perderete, state pur tranquilli.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con l’appoggio del trigono lunare con Marte, avete già una marcia in più e un asso nascosto nella manica proprio nel momento più opportuno. Non vi servono suggerimenti di sorta. Volete che sia tutta farina del vostro sacco e avete ragione.

Leone. 23/7 – 23/8

State faticando il doppio per emulare qualcun altro. Meglio lasciar perdere, e trovare una strada che sia solo vostra: ne trarrete vantaggio. La gelosia della Luna in Scorpione vi destabilizza. Non reagite eccessivamente per un lieve ritardo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Invece di mettere a dura prova la pazienza di chi vi sta accanto, siete disposti a concedergli da subito fiducia, a patto che mantenga la parola! Giocate le vostre carte senza paura di perdere la mano. Se poi la fortuna è dalla vostra, ancora meglio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se alcune emozioni fanno capolino all’improvviso, non ve la prendete con chi vi sembra averle generate. In realtà tutto nasce da dentro. Accettate i pro e i contro della vita di coppia. Potete sempre arrivare in pace a un compromesso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A parte la caparbietà di Urano che potreste provare a mitigare, per il resto il sabato è un’ottima giornata in cui dare spazio alla fantasia. Sfruttate il tempo libero per recuperare un po’ con le faccende domestiche, e poi... divertimento!

Sagittario. 23/11 – 21/12

A fine serata, la luce della Bianca Signora vi terrà compagnia, ma sta a voi decidere cosa fare. Cenetta romantica o maratona di serie in TV? Sfruttate la forza di volontà che in questo periodo non manca, per fare di più e dare il massimo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Si può sempre migliorare, questo è vero. E voi, sospinti dalla brezza lunare, lo state facendo tranquillamente senza nemmeno faticare troppo. Tirate fuori vecchi hobby dal cassetto. Vi daranno sin da subito grandi soddisfazioni personali.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna vi ostacola, ma ancora per poco. Già si sente nell’aria il frizzante arrivo del sestile lunare con Plutone e la serata... è vostra! Prendetevi il tempo necessario per fare per bene le cose. Chi pretende diversamente non ragiona.

Pesci. 20/2 – 20/3

Animati dalla quadratura tra Venere e Nettuno, ve la prendete troppo e rispondete a tono, se qualcuno mette in dubbio la vostra reputazione. Tirate fuori tutto il senso pratico, se dovete montare un mobile con istruzioni in una lingua sconosciuta

