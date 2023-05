Qualcosa sta cambiando nell’aria per lo Scorpione: l'oroscopo di domani, giovedì 4 maggio

L'oroscopo Barbanera di domani, giovedì 4 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Vi vorreste associare a una persona che a ben vedere vi potrebbe mettere nei guai. Ascoltate i saggi consigli... dell’opposizione della Luna a Giove. Anche se avete perso un’amicizia, ne troverete altre. Se vi siete sentiti traditi, non è colpa vostra.

Toro. 21/4 – 20/5

Alcuni lavoretti di troppo da relegare in un secondo momento. A meno che delle persone volenterose non vogliano darvi una mano preziosa. Affrontate un piccolo rischio, solo se ne vale davvero la pena. Potete concedervi un piccolo lusso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La fortuna vi sorride, grazie al trigono lunare con Venere. Così non dovrete pensare a scuse e sotterfugi. Tutto può avvenire alla luce del... sole. Dato che non vi piace mentire, dite al partner la verità. Costruirete un rapporto basato sulla fiducia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune vecchie situazioni irrisolte presto troveranno uno sbocco naturale, senza nemmeno che dobbiate faticare troppo. Attendete fiduciosi! Non perdetevi d’animo, se non vi aprono al primo colpo. Alcune persone vi stanno già aspettando.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete le giuste risorse, ma dovete metterle a frutto nel migliore dei modi, se desiderate che vi portino lontano. Non potete tenerle nascoste. Non limitate la sfera delle vostre azioni. Il coraggio non vi manca, ma potete sempre migliorare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Seguite le regole del gioco, se non volete avere brutte sorprese, ma comunque non rinunciate senza lottare a qualcosa che giustamente vi spetta. No agli sprechi di energia e di materiali, e se in ufficio qualcuno non sta attento, redarguitelo!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Anche per oggi la Bianca Signora vi tiene ancora compagnia. La sua opposizione con Giove non vi permette di affidarvi totalmente alla fortuna. In cerca dell’anima gemella? Con il trigono lunare a Venere, le prospettive sono piuttosto rosee.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sentite che qualcosa sta cambiando nell’aria. Sarà l’arrivo della Luna nel vostro segno, che rende le acque piuttosto torbide e movimentate? Difficile mantenere la concentrazione, quando avete altri pensieri per la testa. Che ossessione, però!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nulla è così pesante, se ci mettete la passione. Dal preparare un buon manicaretto, allo scrivere una relazione, tutto ha un altro sapore. Non rischiate di rovinare un bel rapporto, solo per aver sentito delle voci in giro. Occorre far luce...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ben presto potrete tornare a essere più ottimisti. Nel frattempo, siete come in un limbo e non riuscite a proseguire spediti come vorreste. Recupererete il tempo perso con uno scatto: anche se dovrete faticare il doppio, non sarà un problema.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nel pomeriggio il transito della Luna in Scorpione porterà qualche scompiglio di troppo, a cui dover far fronte restando sempre molto calmi. Non siate così tanto ostinati, e se un amico o un collega vi hanno già avvertiti, date loro ascolto!

Pesci. 20/2 – 20/3

Animati dalla quadratura tra Venere e Nettuno, ve la prendete troppo e rispondete a tono, se qualcuno mette in dubbio la vostra reputazione. Tirate fuori tutto il senso pratico, se dovete montare un mobile con istruzioni in una lingua sconosciuta

