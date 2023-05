Ariete, concedete carta bianca al partner: l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 maggio

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 3 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Per evitare interminabili discussioni con il partner, siete bendisposti a concedergli carta bianca. Per il bene dell’altro cosa non fareste! Nel mondo del lavoro eventi un po’ stancanti, ma se volete un risultato concreto, dovete pedalare.

Toro. 21/4 – 20/5

Avete grande fiuto per gli affari, per merito di Mercurio in sosta nel vostro segno. Fidatevi del vostro intuito e non frenate mai l’iniziativa. Se state cambiando occupazione o la state cercando, dopo una pausa potrebbe essere il momento giusto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in Bilancia, avete voglia di divertirvi e di darvi alla pazza gioia. Prima il dovere, però, e poi il piacere, non lo dimenticate! Farete una gradita sorpresa a un vecchio amico che non vedevate da tempo. Una bella rimpatriata!

Cancro. 22/6 – 22/7

Il nervosismo della disarmonia lunare a Marte si fa sentire soprattutto nei rapporti con gli altri. Non pretendete troppo da chi non può. Difficile prendere decisioni su due piedi. Avreste bisogno di più tempo, ma purtroppo non ne avete.

Leone. 23/7 – 23/8

Potete migliorare in poco tempo, grazie al sestile della Luna che vivifica e amplifica le vostre percezioni. Ricettivi al massimo verso le novità. Non calcate troppo la mano, dato che ogni cosa vuole i suoi tempi. Prima o poi accetterà l’invito.

Vergine. 24/8 – 22/9

A parte qualche lieve disaccordo sul colore dei tessuti da usare nell’arredamento con la vostra metà, per il resto tutto fila liscio come l’olio. Non sprecate il vantaggio che avete accumulato, sedendovi sugli allori delle conquiste già fatte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in casa vostra che bisticcia con Marte porta un po’ di scompiglio in famiglia. Ma dopo la tempesta arriverà il sereno, potete starne certi. Sfruttate uno scambio a quattrocchi, per ribadire certe idee sulle quali non potete fare sconti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete la possibilità di riflettere qualche momento in solitudine, per capire le mosse future che vi apprestate a fare in modo da non sbagliare. Prendetevi il vostro tempo e il vostro spazio. Se qualcuno fa l’impiccione... rimettetelo al suo posto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Organizzate un ottimo lavoro di squadra e portate avanti preziose alleanze, prima che qualcuno ve le soffi da sotto il naso. Siate rapidi! Competenze e abilità da ritrovare e soprattutto da coltivare. Realizzate piccoli e grandi progetti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I vostri ragionamenti sarebbero anche corretti, ma ostacolati dalla dissonanza lunare, riuscite a concludere poco o nulla. Portate pazienza. Non cercate troppa considerazione negli altri, nemmeno nei colleghi più fidati. Potreste non trovarla.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rivedete le vostre idee e quando gli altri meno se lo aspettano, li sorprenderete con un lampo di genio. Ringraziate la Luna in perfetta armonia. Riuscirete ad accordare anche due opposte fazioni. Alla fine un punto in comune si può trovare!

Pesci. 20/2 – 20/3

Fate tutto il possibile per eliminare la scarsa volontà e la pigrizia dalla vostra giornata. Iniziate con una bella passeggiata in mezzo alla natura. Troppi pensieri vi bloccano, sgomberate la mente in modo da essere molto più reattivi al lavoro

