Iliad down, disagi anche a Palermo, Assoutenti: la società riconosca gli indennizzi

Da questo pomeriggio i clienti della società telefonica Iliad stanno riscontrando problemi tecnici sia sul fronte delle chiamate che su quello della connettività.

Lo afferma Assoutenti. Un problema che, come riportano i siti specializzati, starebbe interessando diverse zone d’Italia, con una concentrazione maggiore nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino. Disagi segnalati anche a Palermo.

«Si tratta di disagi non indifferenti per gli utenti, che non riescono ad effettuare o ricevere chiamate né a navigare su internet, disagi che si trasformano a tutti gli effetti in un danno per chi usa il telefono o il web per lavoro e per chi deve ricevere telefonate urgenti - afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi - La società ha conquistato una enorme fetta di mercato al punto che oggi conta oltre 9,5 milioni di clienti in Italia, ed essendo uno dei principali player del settore crediamo debba adoperarsi con ogni mezzo per risarcire gli utenti. Per questo chiediamo a Iliad di riconoscere indennizzi automatici, anche sotto forma di sconti o servizi gratuiti aggiuntivi, a tutti gli utenti che nella giornata odierna siano stati coinvolti nel disservizio», conclude Truzzi.

La linea di Iliad ha avuto un guasto e i tecnici, secondo quanto si apprende, sono al lavoro per risolvere il problema.

I disservizi sono emersi nel pomeriggio con un picco di segnalazioni nell’ultima ora registrato dal sito Downdetector, la piattaforma online di Ookla che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi.

