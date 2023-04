Bilancia, più attenzione alle finanze di casa: l'oroscopo di domani, domenica 30 aprile

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 30 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Domenica di grandi pulizie! Ideale per rimettere a posto casa, armadi e cassetti. Ottima anche per una passeggiata in città o per il volontariato. Avreste ben altre aspirazioni per oggi, ma il dovere chiama: rimboccatevi le maniche e mettetevi all’opera.

Toro. 21/4 – 20/5

Rafforzata dal trigono del Sole e di Mercurio, la Luna in Vergine vi regala il meglio di sé quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo! Clima perfetto per pianificare lavori di ristrutturazione, sperimentare ricette dietetiche, ma... appetitose.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Presi di mira dalla Luna in Vergine, oggi tutto vi va stretto: il lavoro, a seguire la famiglia, il partner e voi stessi. Non sopportate proprio nessuno. Per rilassarvi orientatevi verso un buon libro, della buona musica e quattro chiacchiere con un amico...

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie alla Bianca Signora in Vergine, viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto delle decisioni importanti per la famiglia.

Leone. 23/7 – 23/8

Discreto andamento odierno. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Discussioni in merito a un’eredità o alla gestione di denaro comune in cui dovrete difendere i vostri interessi.

Vergine. 24/8 – 22/9

In transito nel segno, dove raccoglie le energie di Mercurio e del Sole, garanti di solida tenuta emotiva, la Luna riesce a deviare il raggio ostile di Saturno. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Una multa scampata per il rotto della cuffia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all’improvvisazione e all’appoggio della fortuna. Evitate di isolarvi e fate partecipi chi vi sta vicino delle vostre perplessità, desideri e speranze per il futuro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la complicità lunare, tutto quello che è pratico e concreto, dal bricolage alla cucina salutista, vi riesce a meraviglia. Buonumore senza pretese. Inviti, feste, doni a sorpresa. Interlocutori attenti e disponibili vi consentono di manifestare ciò che provate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra simpatia oggi non colpisce nel segno e non basta a salvarvi dalle grinfie di un familiare inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi. Una vacanza andrebbe organizzata nei minimi dettagli, in modo che potrete partire più tranquilli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna armonica a Mercurio dona concretezza alle vostre iniziative e garantisce una magnifica riuscita a tutti i progetti: d’amore, di viaggio o di lavoro. Giornata dedicata alle faccende di casa. Tra una cosa e l’altra, rilassatevi fra le braccia del partner.

Acquario. 21/1 – 19/2

Costretti a volare raso terra dalle contingenze odierne e da qualche problema che vi toglie il sonno, lanciate evidenti segnali di insofferenza. Vagheggiate spazi aperti, cullate sogni di libertà e vi complicate la vita rincorrendo ciò che non si può avere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una difficoltà imprevista o un viaggio rimandato sono alla base del malumore. A farne le spese è la dolce metà, raggelata dalla vostra freddezza. Chiedendo aiuto a un amico, ritrovate gradualmente l’equilibrio e il sorriso. Fidatevi di chi vi vuole bene

